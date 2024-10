Starlight Games, le studio qui regroupe les esprits créatifs de WipEout (co-créateur Nick Burcombe) et Skate (co-créateur Andy Santos), annonce aujourd’hui plusieurs mises à jour pour son jeu de minigolf, que ce soit en solo ou en coopération, House of Golf 2.

Le studio continue de soutenir et de développer le jeu de putting encore plus loin, même avec l’annonce d’une sortie sur une nouvelle plateforme pour Nintendo Switch plus tard cette année pendant les vacances de Noël.

Le jeu de minigolf amusant et magnifique pour tous s’annonce plutôt effrayant, avec de nouveaux niveaux, des environnements inspirés d’Halloween, des tournois hebdomadaires et des défis réguliers de 48 heures, ainsi qu’une réduction limitée de 50 % du jeu sur PlayStation, Xbox et Steam pendant la campagne d’Halloween.

Starlight Games, le studio de jeux vidéo pionnier, fait évoluer en permanence son jeu de mini-golf d’intérieur amusant et captivant, familial et relaxant, House of Golf 2, disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam, GOG et Epic Games Store. House of Golf 2 prend une tournure sombre pour Halloween avec de nouveaux environnements au thème sinistre et de nouveaux niveaux disponibles dès maintenant.

Le jeu sera disponible avec une réduction de 50% sur PlayStation et Steam (du 9 au 23 octobre) et sur Xbox (du 29 octobre au 4 novembre), ainsi que le jeu de putting qui arrivera sur Nintendo Switch pendant les vacances de Noël. Les joueurs de House of Golf 2 peuvent découvrir un tout nouveau look horrifique pour le mois d’Halloween avec des environnements immersifs, des sons et des bruits associés à la saison de la Toussaint ; des citrouilles et des balles de chaudron aux salles à l’aspect sinistre, les joueurs ne peuvent pas putter sans garder un œil sur les fantômes, les goules et les badauds effrayants.

House of Golf 2 propose également de nouvelles balles, de nouveaux niveaux (trous), des tournois hebdomadaires et des défis réguliers de 48 heures. Les nouveaux trous peuvent être débloqués et joués dans la zone d’entraînement après avoir été joués lors d’un tournoi en direct ou d’un défi de 48 heures.

« Nous évoluons sans cesse et soutenons House of Golf 2, et transformer House of Golf 2 pour l’adapter à la saison d’Halloween n’était pas seulement une idée amusante, mais permet aux joueurs de revenir au jeu avec du nouveau contenu et une expérience inédite », a déclaré Gary Nichols, PDG de Starlight Games. « La sortie sur Nintendo Switch pour la fin de l’année montre notre engagement et notre dévouement à apporter House of Golf 2 au plus grand nombre de joueurs possible ; en amenant le jeu de mini-golf d’intérieur de la maison, à n’importe quel endroit où vous aimeriez jouer. »

House of Golf 2, la suite du jeu à succès House of Golf sorti sur Nintendo Switch en 2019, est créé par des passionnés de mini-golf et de crazy golf, et s’inspire de jeux tels que Micro Machines.

Développé avec Unreal 5, House of Golf 2 adopte l’approche amusante du mini-golf et l’intègre dans la maison avec de nombreux défis uniques et complexes. Face à ces défis, une fonctionnalité de caméra libre permet aux joueurs de naviguer autour des parcours et d’élaborer une stratégie.

Mettez vos compétences à l’épreuve dans une variété d’environnements captivants et visuellement époustouflants, où chaque virage et tournant représente un nouveau test de vos capacités. Avec d’innombrables obstacles, pièges et dangers à surmonter, chaque session de jeu promet de nouvelles sensations pour vous tenir en haleine pendant des heures.

Caractéristiques :

● Jeu en local pour 4 joueurs Bien que jouable en solo, rassemblez jusqu’à quatre joueurs pour une expérience ultime de jeu en local. House of Golf 2 est spécialement conçu pour des réunions animées et des moments de plaisir en famille, offrant une action multijoueur fluide, parfaite pour les soirées jeux. Qui sera le champion chez vous ?

● Plus de 100 trous Avec plus de 100 trous soigneusement conçus à conquérir, le jeu offre un divertissement infini et des surprises. Chaque trou présente une énigme unique à résoudre avec le swing parfait.

● Système de score pour les coups spéciaux Libérez votre créativité et vos compétences avec notre système innovant de score pour les coups spéciaux. Montrez votre maîtrise avec des coups époustouflants, rebondissant autour des coins et défiant la gravité pour obtenir des scores impressionnants et éblouir vos amis.

● Tournois en direct et trous dynamiques Prêt à relever le défi ? Plongez dans des tournois en direct et affrontez-vous sur une variété de parcours dynamiques pour remporter des prix excitants, allant des pièces aux skins exclusifs et balles de golf. Il y a toujours un nouveau défi à relever et des récompenses à gagner. Assurez-vous de rester en tête du classement avec la fonctionnalité Leaderboards.

Starlight Games est dirigé par Gary Nichols et des développeurs reconnus de l’industrie – le co-créateur de WipEout, Nick Burcombe, le Directeur de la conception et Producteur Andy Santos, co-créateur de Skate et directeur d’un jeu numéro 1 de la franchise Resident Evil, et plus récemment de Horizon Call of the Mountain, ainsi que Ben Cronin, membre fondateur de Gamesys, la société derrière Jackpotjoy, le plus grand fournisseur de bingo en ligne au Royaume-Uni.