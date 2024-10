La trilogie originale des jeux S.T.A.L.K.E.R., qui comprend Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) et Call of Prypiat (2009), sortira sur Nintendo Switch™ le 31 octobre, soit un peu plus tôt que la fenêtre de sortie initialement prévue en novembre.

La bande-annonce contenant les séquences entièrement capturées sur le matériel Nintendo Switch est disponible ci-dessous :

Ces versions des jeux classiques sont entièrement optimisées pour la Nintendo Switch, y compris, mais sans s’y limiter, un système de tir adapté avec visée gyroscopique, une interface et des commandes tactiles, des visuels affinés et une prise en charge complète des modes portable et TV. Grâce à ces changements, l’expérience dans la zone anomale de Chornobyl semblera authentique pour tous les joueurs – aussi bien pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire que pour les nouveaux traqueurs.

GSC a travaillé en étroite collaboration avec MATABOO pour réaliser cette version et utiliser pleinement les capacités de la console Nintendo Switch.

Les jeux seront vendus en version numérique au prix de 19,99 USD/19,99 EUR/15,99 GBP chacun et au prix de 39,99 USD/39,99 EUR/32,99 GBP dans le cadre d’une offre groupée. Des prix régionaux seront appliqués dans certains territoires.