L’aventure bac à sable bien-aimée fait ses débuts sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One la semaine prochaine.

Fireshine Games et Pugstorm sont ravis d’annoncer que l’aventure sandbox de minage, acclamée par la critique, Core Keeper, sera disponible sur la console Nintendo Switch™, le système PlayStation®4 et les consoles Xbox One le 17 octobre.

Avec plus de 3 millions de joueurs ayant déjà exploré le jeu sur PC, Xbox Series X|S et le système PlayStation®5 (PS5), Core Keeper est une aventure souterraine primée se déroulant dans une caverne ancienne peuplée de créatures, trésors et babioles. Partez à l’aventure en tant qu’explorateur en solo ou en ligne avec des amis, récoltez des reliques et des ressources pour construire votre base, fabriquer des outils avancés, et découvrez un vaste monde souterrain.

Explorez des biomes divers, améliorez vos compétences et affrontez des Titans légendaires dans une quête pour dévoiler le pouvoir du Core. Cultivez votre jardin, pêchez dans des eaux mystérieuses, maîtrisez des recettes, élevez des animaux, conduisez des véhicules, combattez des rivaux en PvP en ligne, et explorez le monde à votre rythme en façonnant votre propre aventure.