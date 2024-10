Outright Games, le principal éditeur de divertissement interactif familial, en collaboration avec Hasbro, l’un des principaux fabricants de jouets et de jeux, et le distributeur Maximum Entertainement France, ont officiellement lancé le nouveau jeu TRANSFORMERS : Épreuves Galactiques.

Développé par 3DClouds, les fans peuvent incarner les AUTOBOTS et les DECEPTICONS dans ce jeu d’action de course unique avec des éléments rogue-lite, le gameplay hybride se transformant d’une course d’arcade traditionnelle à des combats de robots pleins d’action. TRANSFORMERS : Épreuves Galactiques est disponible dès maintenant en édition physique sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™ et Xbox One/Series X.

Dans cette aventure de course unique, les AUTOBOTS et les DECEPTICONS sont en mission pour récupérer les reliques Prime volées qui confèrent de grands pouvoirs à ceux qui les possèdent. Avec cinq AUTOBOTS jouables : Optimus Prime, Bumblebee, Elita-1, Wheeljack et Arcee, cinq DECEPTICONS jouables : Megatron, Shockwave, Flamewar, Soundwave et Nightbird, ainsi que l’antagoniste ultime, Nemesis Prime. Chaque personnage est doté d’une personnalité propre, d’une voix off sur mesure et de skins déblocables pour la personnalisation, ainsi que de deux compétences uniques, telles que la bombe de destruction de Wheeljack, la sphère sonique de Soundwave et la hache de l’extinction de Nemesis Prime. Avec huit armes uniques disponibles pour chaque personnage, les joueurs peuvent s’attendre à une expérience de jeu variée à chaque course.