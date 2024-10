igital Eclipse, en partenariat avec The Tetris Company, a le plaisir de dévoiler la nouvelle bande-annonce du prochain jeu Tetris Forever, le dernier né de la série Gold Master du studio. Les jeux Tetris s’inscrivent dans une chronologie interactive qui célèbre le jeu de puzzle original et inspirant et raconte l’histoire unique de l’évolution du jeu, qui est passé d’un petit effort d’un seul programmeur derrière le rideau de fer à une franchise de jeu internationale à la popularité inaltérable.

Explorez quatre décennies d’histoire de Tetris avec plus de 15 jeux, dont plusieurs classiques qui font leurs débuts hors du Japon pour la première fois. Revivez les origines de 1984 avec une reconstitution fidèle du premier Tetris sur l’ordinateur Electronika 60, affrontez le jeu multijoueur favori Tetris Battle Gaiden, déclenchez des explosions massives pour dégager les lignes dans Super Tetris 2 + Bombliss, et profitez de nombreux autres jeux classiques.

Les jeux simples et multijoueurs inclus dans Tetris Forever comprennent des versions de l’Apple II, de la Nintendo Entertainment System, de la Game Boy et des consoles japonaises de Nintendo, la Famicom et la Super Famicom.

Voici quelques-uns des jeux inclus :

Tetris , sorti par Spectrum Holobyte en 1988 sur Apple II

, sorti par Spectrum Holobyte en 1988 sur Apple II Tetris , sorti par Bullet-Proof Software en 1988 sur Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1988 sur Famicom Hatris , sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom Tetris 2 + Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom Hatris , sorti par Bullet-Proof Software en 1991 sur Game Boy

, sorti par Bullet-Proof Software en 1991 sur Game Boy Hatris , sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Nintendo Entertainment System

, sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Nintendo Entertainment System Super Tetris 2 + Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Super Famicom Tetris Battle Gaiden , sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban , sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom Super Tetris 3 , sorti par Bullet-Proof Software en 1994 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1994 sur Super Famicom Super Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Super Famicom Super Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Game Boy

, sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Game Boy Super Bombliss DX, sorti par Bullet-Proof Software en 1998 sur Game Boy

Tetris Forever propose également un tout nouveau jeu, Tetris Time Warp, développé par Digital Eclipse. Cette nouvelle version du classique permet aux joueurs de « voyager » à travers différentes époques de Tetris, avec un mélange dynamique de graphismes, de styles de jeu et de mécaniques en temps réel.

Les caractéristiques clés de Tetris Forever incluent :