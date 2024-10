Huit joueurs Européens vont s’affronter sur Nintendo World Championships: NES Edition pour devenir champion speedrun rétro

Le samedi 26 octobre à la Paris Games Week, huit streamers invités venus de toute l’Europe, dont Mynthos, s’affronteront lors d’un Streamer Showdown sur Nintendo World Championships: NES Edition, diffusé en streaming live sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Les concurrents tenteront de réussir plus rapidement que leurs adversaires une sélection de défis au rythme effréné. La compétition commencera par un tour de classement qui répartira les huit joueurs en deux groupes de quatre. Chaque groupe de joueurs s’affrontera ensuite sur quatre des 13 titres NES inclus dans le jeu : Super Mario Bros. 2, Zelda II – The Adventure of Link, Super Mario Bros. 3 et Kirby’s Adventure. À la fin de cette phase de groupes, les deux joueurs les plus rapides de chaque groupe iront en finale disputer le défi de vitesse ultime : terminer Donkey Kong, le monde 1 de Super Mario Bros. 3, et Super Mario Bros., dans une confrontation dos-à-dos devant le public déchaîné de la Paris Games Week. Qui fera preuve d’assez de talent et de sang-froid pour remporter la victoire ?

Les concurrents s’entraîneront dur avant la compétition, alors gardez un œil sur leurs réseaux sociaux pour suivre leurs progrès. Voici la liste des prétendants à la gloire ultime :

– Rocket Beans (Allemagne)

– Mynthos (France)

– RayBacon (Espagne)

– Joesephyr (Royaume-Uni)

– Vikingplays (Italie)

– AnnieFuchsia (Suède)

– Seto (Pologne)

– Samora (Pays-Bas)

L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo le samedi 26 octobre à partir de 16h CEST.

Proposant plus de 150 défis de speedrun rétro, Nintendo World Championships: NES Edition est disponible en téléchargement sur Nintendo Switch.

