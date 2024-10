Deck13 Spotlight et Just2D sont fiers d’annoncer que DROVA – Forsaken Kin, le RPG en Pixel Art se déroulant dans un monde celtique, mystique et sombre est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch.

Dans DROVA, vous vous retrouvez dans un monde mystique, dont on parle comme un nouvel espoir, une terre merveilleuse. Mais très vite, vous commencerez à réaliser que ce monde est tout sauf un paradis. Les monstres essaieront de vous tuer, et les personnages que vous rencontrerez ne vous aideront que dans leurs propres intérêts. Vous vous apercevrez vite que dans Drova, c’est chacun pour soi.

Features principales:

40 heures de jeu scénarisées

Un système de combat exigeant avec plusieurs classes d’armes et de la magie.

Un monde ouvert en pixel art dessiné à la main.

Rejoignez l’une des deux factions pour survivre dans ce monde sombre et sinistre.

Ne faites confiance à personne

Pas de contenu généré par l’IA

Pas de microtransactions

Pas de lootboxes

Pas de contenu aménagé pour des DLC

Juste un bon RPG solo comme il se doit

DROVA est un RPG à l’ancienne. Il n’y a pas de marqueurs de quête. Il n’y a qu’un monde ouvert à explorer. Pas de microtransactions. Les joueurs ne paient qu’une fois. Pas de contenu coupé au lancement pour de futurs DLC. Pas de contenu généré par l’IA. Juste un monde créé par les développeurs pour un contenu de 40h, avec un système de combat complexe et plus de 250 personnages à rencontrer. DROVA reste fidèle à ses racines, et aux jeux qui l’ont inspiré.

Prenez votre hache, aiguisez vos lames et explorez un monde sombre et sinistre dès maintenant dans Drova – Forsaken Kin sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.