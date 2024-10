Nomada Studio et Devolver Digital sont heureux d’annoncer la sortie de Neva, la nouvelle aventure somptueuse de l’équipe derrière le hit indépendant aux trois millions d’exemplaires vendus, Gris. Forgez le lien le plus intense de votre existence dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Neva traite du lien puissant qui unit une jeune femme et un magnifique loup, dans un monde en pleine décrépitude. Suite à une rencontre traumatisante avec les forces des ténèbres, Alba se voit liée à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vont vivre des aventures pleines de dangers, de rencontres et de défis, qui permettront à l’animal de gagner en maturité. L’exploration de cet univers damné, presque éteint, permettra à leur relation d’évoluer.

Construit sur les fondations de Gris, Neva offre un mélange délicat de plateforme et de réflexion, en plus de combats légers et intuitifs contre de monstrueuses créatures. Cet ensemble cohérent profite d’une interface minimaliste et baigne dans univers inspiré où la direction artistique époustouflante, l’animation ciselée et la bande originale envoûtante signée Berlinist se percutent dans un maelstrom d’images et de sons bouleversants.

Plongez dès maintenant dans cette aventure inoubliable sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.