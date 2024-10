Dragon Ball Z : Kakarot reçoit toujours plus de DLC, et le DLC Daima – Adventure Through The Demon Realm a été révélé aujourd’hui.

Pour l’instant, Bandai Namco reste discret sur les détails. Cependant, il semble qu’il y aura au moins deux parties dans le DLC. Il semble également que les joueurs pourront explorer le nouveau royaume des démons.

Goku (Mini) rejoint le roster de Dragon Ball Xenoverse 2 en tant que personnage jouable.

Le personnage sera proposé dans le cadre du DLC Future Saga 2. Bandai Namco précise qu’une campagne d’essai gratuite est prévue pour une durée limitée. Avec Goku (Mini), les joueurs peuvent utiliser le Power Pole et se déchaîner. Il disposera également de nouvelles compétences à équiper.