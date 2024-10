Et on continue, encore et encore… Encore une belle semaine de promotion. La sélection fut drastique mais nous espérons que vous aimez ces jeux vous plairont !

Promenade

9,99€ au lieu de 24,99€

C’est la première fois que ce jeu est à dix euros ! Promenade est disponible sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 31 octobre !

Promenade est un platformer 2D à la direction artistique toute douce qui ravira vos yeux. Avec un level design soigné, un gameplay simple mais très agréable, et une durée de vie de minimum quinze heures, autant vous dire que Promenade est un must have. Si vous cherchez une belle expérience pleine de couleur à petit prix, nous vous conseillons vivement ce jeu ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Ghost Trick: Détective fantôme

14,99€ au lieu de 29,99€

Un jeu qui ravira beaucoup de monde ! Ghost Trick: Détective fantôme est disponible sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 29,99€. La promotion dure jusqu’au 10 novembre.

Ghost Trick: Détective fantôme est sorti originellement en 2010 sur téléphone et 3DS. Cette version remasterisée est parfaite pour découvrir ce jeu à l’histoire prenante et à l’humour décapant. Notre testeur avait mis au jeu la note de 8,1 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

BROK the InvestiGator

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous continuons avec les enquêtes avec BROK the InvestiGator ! Il est en promotion sur l’eShop à seulement 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 21 octobre !

BROK the InvestiGator est un jeu assez original qu’on pourrait nommer de « punch’n’click ». Dans ce jeu étonnant, vous avez le choix. Soit vous décidez de résoudre l’enquête en utilisant vos méninges, soit vous choisissez la force et frapper tout le monde ! C’est un concept très amusant mais à la fois réussi. Notre testeur lui a mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Crypt of the Necrodancer

3,99€ au lieu de 19,99€

Changement de style avec cette promotion ! Crypt of the Necrodancer est disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 3 novembre.

Vous aimez le roguelike ? Vous aimez le jeu de rythme ? Voilà un jeu qui mélange les deux ! Crypt of the Necrodancer est une expérience originale, addictive, et même si nous n’avons pas de test dessus sur nos colonnes, nous vous le recommendons vivement !

Monster Sanctuary

3,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec Monster Sanctuary. Il est disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 11 novembre !

Vous voulez élever des monstres, les collectionner et vous battre avec ? Monster Sanctuary est un étonnant Pokemon-like avec des inspirations de metroidvania qui saura certainement vous plaire. Notre testeuse lui avait mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.