Sauvez le monde et trouvez l’amour dès aujourd’hui avec le romantique jeu d’action de Studio Sai : Eternights est disponible sur Nintendo Switch ! Eternights est un mélange unique des deux choses les plus réjouissantes de l’existence : trouver l’amour et détruire des monstres.

Des murs géants cernent la ville, dont les habitants se transforment peu à peu en monstres violents. Coincé dans la cité, le héros voit son bras remplacé par un artefact magique dont la forme peut évoluer, lui offrant divers pouvoirs étranges qu’il devra mettre à profit pour sauver le monde… et sa vie amoureuse ! Nettoyez les donjons à l’aide de vos pouvoirs grandissants dans des combats intenses en temps réel, trouvez un remède pour sauver le monde et échangez un premier baiser avec l’élue de votre cœur. Les journées s’annoncent chargées jusqu’à l’apocalypse !

Le monde d’Eternights est constellé de combats intenses, d’intrigues amoureuses surprenantes et de décisions personnelles impactantes. Entre combos virevoltants, amitiés durables et possibles romances, cette aventure inoubliable n’attend que vous. Mais ne traînez pas : le temps presse et l’apocalypse ne vous laisse pas le temps de minauder. Choisissez avec sagesse comment passer vos derniers jours sur Terre.

Distribuée en partenariat avec Maximum Games, la version boîte du jeu est disponible sur Nintendo Switch, en même temps que sa version numérique sur le Nintendo eShop.