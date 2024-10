Aspyr, Crystal Dynamics et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie ce jour des éditions physiques de Tomb Raider I·II·III Remastered.

Partez à l’aventure avec la plus célèbre pilleuse de tombes dans les trois premiers jeux de la saga culte, pour la première fois réunis sur consoles modernes ! Vivez ou revivez les escales autour du monde de Lara Croft, à la recherches d’artéfacts antiques dans une course contre la montre pour sauver la mise face à des périls défiant l’imagination.

Jouez avec les graphismes et les contrôles d’origine, fidèlement reproduits, ou passez à la version modernisée pour une expérience fluidifiée, et faites l’expérience de l’aventure dans son intégralité grâce aux extensions des trois jeux incluses.

Les éditions physiques Standard et Limitées sont disponibles sur Nintendo Switch et Playstation dès maintenant.

Partez à la découverte des aventures originales de Lara Croft, remastérisé avec fidélité !

Jouez aux trois aventures inédites de Tomb Raider : Explorez pour la toute première fois l’expérience intégrale, comprenant toutes les expansions et les niveaux secrets disponibles sur des plateformes modernes dans cette collection unique.

Titres inclus : Tomb Raider I + The Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II + The Gold Mask Expansion

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion Trouvez la clé d’anciens mystères : Décelez les trésors de l’ancien monde en résolvant des puzzles et en décodant des mystères tombés dans l’oubli avec les dégâts causés par le temps.

Édition Deluxe : Tomb Raider I·II·III Remastered Starring Lara Croft : Deluxe Edition comprend le jeu vidéo physique ainsi que ces objets exclusifs suivants : Un Steelbook exclusif

Un livre de cartes d’exploration comprenant toutes les cartes des niveaux des 3 jeux ainsi que leurs extensions, avec plus de 80 pages remplies de secrets !

Téléchargement numérique de la bande originale officielle + CD de musique des meilleurs musiques

Tous les contenus sont emballés dans une boîte pliante de collection réflective dorée

Tomb Raider I·II·III Remastered Starring Lara Croft est maintenant disponible en édition physique Standard sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 et en édition et Deluxe sur Nintendo Switch et Playstation 5.