Comme Square-Enix, Sega / Altus lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire qui propose des cartes eShop à prix réduits.

– 13 Sentinels: Aegis Rim – €14.99 (prix de base: 59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – €49.99 (prix de base: 59.99)

– Etrian Odyssey HD – €15.99 (prix de base: 39.99)

– Etrian Odyssey II HD – €15.99 (prix de base: 39.99)

– Etrian Odyssey III HD – €15.99 (prix de base: 39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – €31.99 (prix de base: 79.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – €19.99 (prix de base: 39.39)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – €44.99 (prix de base: 59.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – €7.99 (prix de base: 39.99)

– Persona 3 Portable – €11.99 (prix de base: 19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – €8.99 (prix de base: 29.99)

– Persona 4 Golden – €11.99 (prix de base: 19.99)

– Persona 5 Royal – €23.99 (prix de base: 59.99)

– Persona 5 Strikers – €17.99 (prix de base: 59.99)

– Persona 5 Tactica – €29.99 (prix de base: 59.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – €9.99 (prix de base: 39.99)

– Rock of Ages 2 – €2.99 (prix de base: 14.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – €2.39 (prix de base: 7.990

– SEGA Ages Out Run – €2.39 (prix de base: 7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – €2.09 (prix de base: 7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – €2.09 (prix de base: 7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – €2.39 (prix de base: 7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – €2.39 (prix de base: 7.99)

– Shin Megami Tensei V: Vengeance – €41.99 (prix de base: 59.99)

– SolSeraph – €2.99 (prix de base: 14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – €15.99 (prix de base: 39.99)

– Sonic Forces – €7.99 (prix de base: 19.99)

– Sonic Frontiers – €20.39 (prix de base: 59.99)

– Sonic Mania – €7.99 (prix de base: 19.99)

– Sonic Origins Plus – €34.99 (prix de base: 39.99)

– Sonic Superstars – €29.99 (prix de base: 59.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – €5.99 (prix de base: 29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – €11.99 (prix de base: 39.99)

– Team Sonic Racing – €11.99 (prix de base: 29.99)

– Unicorn Overlord – €38.98 (prix de base: 59.99)

– Valkyria Chronicles 4 – €7.99 (prix de base: 29.99)