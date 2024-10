Le Trust Gaming GXT 491 Fayzo est un casque sans fil orienté vers les joueurs, proposé dans une gamme de prix abordable (environ 60€). Ce modèle offre des fonctionnalités telles que le son surround 7.1, une connexion simultanée via Bluetooth et une fréquence radio de 2,4 GHz. Il se distingue également par un design esthétique soigné, avec des éclairages RGB personnalisables et une autonomie intéressante.

Aspects techniques

: Le Fayzo propose un son surround 7.1 virtuel mais après quelques heures d’utilisation, ce mode manque de profondeur, surtout en comparaison du mode stéréo qui offre des basses plus dynamiques et une meilleure clarté globale. Ce constat est renforcé par la taille des haut-parleurs de , un standard pour ce type de produit. Le casque est aussi doté d’une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, ce qui couvre la plage sonore habituelle, avec une sensibilité de 100 dB et une pression acoustique de 110 dB, ce qui lui confère une puissance sonore adéquate pour les jeux et les films​ Microphone : Le microphone amovible dispose d’une réduction des bruits de fond, utile pour les conversations en jeu. Toutefois, sa qualité décrite comme suffisante pour un usage standard (gaming ou appels) reste en-dessous de celle recherchée par les streamers ou créateurs de contenus plus exigeants. Il faudra y ajouter un logiciel de suppression des bruits de fond (de type Nvidia Broadcast) pour avoir un son vraiment propre.

: Le microphone amovible dispose d’une réduction des bruits de fond, utile pour les conversations en jeu. Toutefois, sa qualité décrite comme suffisante pour un usage standard (gaming ou appels) reste en-dessous de celle recherchée par les streamers ou créateurs de contenus plus exigeants. Il faudra y ajouter un logiciel de suppression des bruits de fond (de type Nvidia Broadcast) pour avoir un son vraiment propre. Connectivité : Ce casque propose une connexion double : via un dongle USB en 2,4 GHz pour les jeux nécessitant une latence ultra-faible et via Bluetooth pour une connexion à des dispositifs mobiles. Cette double connexion permet également d’écouter deux sources simultanément (par exemple, jouer sur une console tout en recevant des appels). Le casque est compatible avec les PC, PlayStation 4 et 5, et la Nintendo Switch. Cependant, il n’est pas compatible avec la Xbox, un point négatif pour les utilisateurs de cette plateforme.

: Ce casque propose une connexion double : via un dongle USB en 2,4 GHz pour les jeux nécessitant une latence ultra-faible et via pour une connexion à des dispositifs mobiles. Cette double connexion permet également d’écouter deux sources simultanément (par exemple, jouer sur une console tout en recevant des appels). Le casque est compatible avec les PC, PlayStation 4 et 5, et la Nintendo Switch. Cependant, il n’est pas compatible avec la Xbox, un point négatif pour les utilisateurs de cette plateforme. Autonomie : Avec une autonomie annoncée de 22 heures , plutôt confirmée par nos tests, le Fayzo fait preuve d’une endurance intéressante pour un casque de ce type, même avec l’éclairage RGB activé. L’autonomie réelle peut varier selon l’utilisation des fonctionnalités comme les LED RGB, mais les tests utilisateurs confirment généralement la durabilité de la batterie.

: Avec une autonomie annoncée de , plutôt confirmée par nos tests, le Fayzo fait preuve d’une endurance intéressante pour un casque de ce type, même avec l’éclairage RGB activé. L’autonomie réelle peut varier selon l’utilisation des fonctionnalités comme les LED RGB, mais les tests utilisateurs confirment généralement la durabilité de la batterie. Ecologie: Le casque Fayzo de Trust Gaming présente un design éco-responsable, ce qui le distingue de nombreux autres modèles de casques gaming. Il est fabriqué à partir de 35 % de plastiques recyclés, une initiative qui reflète l’engagement de Trust à réduire l’impact environnemental.

Aspects esthétiques et confort

: Le Fayzo se distingue par un style simple mais agréable à l’œil, et est proposé en trois couleurs (noir, blanc et violet). Les sur les oreillettes ajoutent une touche personnalisable bienvenue, avec plusieurs modes et la possibilité de les désactiver si l’envie n’y est pas. Confort : Les oreillettes over-ear sont en tissu maillé et simili-cuir, ce qui procure un bon confort pour des sessions de jeu prolongées. Le casque pèse environ 290g, un poids qui le situe dans la moyenne, offrant un bon compromis entre robustesse et légèreté.

Comparaison avec d’autres casques dans la même gamme de prix

Le Fayzo se positionne dans une fourchette de prix compétitive, aux alentours de 60 à 70€. Le segment est très concurrentiel sur le marché des casques gaming, avec notamment :

: Le HS35 est un casque filaire avec un son stéréo simple, vendu à un prix légèrement inférieur au Fayzo. Il n’offre ni connectivité sans fil, ni éclairages RGB. Son atout principal est sa qualité sonore, correcte pour son prix, mais il ne dispose pas de surround 7.1 ni d’options de personnalisation via logiciel​. Le Logitech G435 : Ce modèle sans fil, disponible à un prix similaire, propose une connexion Bluetooth et une fréquence 2,4 GHz comme le Fayzo. Il ne dispose pas du son surround 7.1, mais son poids plus léger (165g) le rend plus confortable sur de longues durées. L’autonomie est similaire à celle du Fayzo, mais le Logitech est souvent apprécié pour son confort accru.

: Ce modèle sans fil, disponible à un prix similaire, propose une connexion Bluetooth et une fréquence 2,4 GHz comme le Fayzo. Il ne dispose pas du son surround 7.1, mais son poids plus léger (165g) le rend plus confortable sur de longues durées. L’autonomie est similaire à celle du Fayzo, mais le Logitech est souvent apprécié pour son confort accru. Le Razer Kraken X : Ce casque filaire, bien que dépourvu de fonctionnalités sans fil ou de RGB, propose un bon son surround 7.1 et un micro de qualité pour son prix. Il est cependant plus limité en termes de polyvalence que le Fayzo, qui brille de son côté par sa connectivité double et son design esthétique.

Conclusion

Le Trust Gaming GXT 491 Fayzo est un bon casque sans fil pour les joueurs à la recherche d’une solution abordable, avec des fonctionnalités modernes. Son double mode de connexion (Bluetooth et 2,4 GHz), sa compatibilité multi-plateformes et ses éclairages RGB sont des atouts indéniables. Toutefois, la qualité sonore du mode surround 7.1 laisse à désirer, et le microphone pourrait ne pas convenir aux utilisateurs exigeants.

Pour son prix, il se place avantageusement face à des concurrents comme le Logitech G435 et le Corsair HS35, tout en offrant plus de fonctionnalités. Si le son surround n’est pas votre priorité, le Fayzo reste un bon choix pour un casque gaming polyvalent et stylé.