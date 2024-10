SONIC X SHADOW GENERATIONS sortirait en version numérique et physique le 25 octobre 2024, et que le jeu est disponible en précommande sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, les consoles Nintendo Switch™ et sur PC au prix de €49.99.

L’édition Digital Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS permet aux fans de jouer au jeu 3 jours plus tôt et comprend des titres tirés d’anciens opus, une apparence de Terios inspirée du Shadow original, des visuels inédits, un niveau bonus, une apparence pour Shadow et plus ! Les fans peuvent également précommander les éditions Digital Standard et Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS avant leur date de sortie et obtenir l’apparence iconique de Sonic d’après Sonic Adventure™ ! Tous les joueurs qui précommandent l’édition physique Day One recevront, en plus de l’apparence iconique de Sonic, le journal de Gerald Robotnik, un carnet de 28 pages rassemblant ses réflexions et ses croquis alors qu’il créait Shadow the Hedgehog à bord de la station spatiale ARK.

Voici le détail de chaque offre :

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition Digital Deluxe – €49.99

Jeu de base (dématérialisé)

Bonus exclusif PlayStation – Cinématique de prologue en version longue incluant les scènes coupées (PS4 et PS5 uniquement)

*BONUS DE PRÉCOMMANDE – Apparence de Sonic Adventure

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition physique Day One – €49.99

Jeu de base (physique uniquement)

Bonus exclusif PlayStation – Cinématique de prologue en version longue incluant les scènes coupées (PS4 et PS5 uniquement)

*BONUS DE PRÉCOMMANDE – Apparence de Sonic Adventure et Journal de Gerald Robotnik (28 pages)

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition Digital Deluxe – €59.99

Jeu de base (dématérialisé uniquement)

Bonus exclusif PlayStation – Cinématique de prologue en version longue incluant les scènes coupées (PS4 et PS5 uniquement)

*BONUS DE PRÉCOMMANDE – Apparence de Sonic Adventure

Season Pass Digital Deluxe : Jouez au jeu 3 jours plus tôt Apparence et niveau bonus pour Shadow (fin d’année 2024) Apparence de Terios Pack de musiques bonus Artbook + bande originale numériques Points de compétence ( Sonic Generations ™)



Incarnez Shadow dans une histoire inédite et découvrez ses nouvelles capacités attestant qu’il est l’unique être suprême ! Foncez à travers les niveaux marquants de sa vie, découvrez des secrets et déverrouillez des pouvoirs pour sauver le monde de Black Doom.

SONIC X SHADOW GENERATIONS inclut un remaster complet du célèbre SONIC GENERATIONS, une aventure à travers le temps proposant des niveaux emblématiques en 3D et 2D retravaillés avec des graphismes améliorés et du contenu bonus.