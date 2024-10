Il y a de la magie dans l’air dans ce puzzle platformer délicieusement adorable

Maximum Entertainment a annoncé aujourd’hui que Fantasy Friends: Dream Worlds est maintenant disponible en édition numérique pour PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch. La nouvelle entrée dans la franchise agréable Fantasy Friends est également disponible physiquement pour Nintendo Switch & PS5 en Europe. Regardez la bande-annonce de lancement ici :

Fantasy Friends : Dream Worlds suit Aurea dans son voyage à travers des mondes de rêve fantastiques remplis de créatures enchanteresses avec lesquelles vous vous liez d’amitié et dont vous vous occupez dans le jeu, comme la chèvre ultra-mignonne, le pingouin amusant et la licorne magique. Chaque ami adorable est doté de ses propres pouvoirs pour aider les joueurs à progresser dans leur aventure. Explorez six royaumes fantastiques, dont le Jardin des Bonbons, la Baie des Bulles et bien d’autres encore, et récupérez de nouvelles tenues et de nouveaux accessoires pour Aurea et vos animaux de compagnie.

À la fin d’une longue journée d’aventures, prenez soin de vos amis fantastiques en les nourrissant, en jouant avec eux et en améliorant leur statut. Chaque animal a besoin de soins spécifiques et, bien sûr, de beaucoup de câlins. Fantasy Friends : Dream Worlds est le troisième volet de l’univers Fantasy Friends. Il fait la part belle à l’aventure, à la résolution d’énigmes et à l’exploration, tout en conservant la recette magique qui a fait le succès de la série : des soins attentifs aux animaux de compagnie !

Retrouvez Fantasy Friends: Dream Worlds dès aujourd’hui dans vos boutiques de vente de jeux préférées, sur Nintendo Switch et Playstation 5.