Obtenez des cartes qui viendront hanter votre collection et les compétitions lors d’Halloween aux côtés de plusieurs objets en jeu.



Profitez d’Halloween dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Connectez-vous du 24 octobre 2024 au 1 ᵉʳ novembre 2024 à 1h PDT (UTC-7) pour terminer des quêtes quotidiennes sur le thème de Pokéween et recevoir de superbes cartes et habillages de decks à glacer le sang mettant en vedette des Pokémon fantomatiques. À votre première connexion lors de l’évènement, vous recevrez trois cartes « illustration rare » populaires en compétitions : Skelénox, Téraclope et Noctunoir ! Vous recevrez sûrement des quêtes mettant en vedette des Pokémon terrifiants, assurez-vous de les ajouter à vos decks préférés.

Une fois ces Pokémon dans votre deck, vous pourrez les glisser dans des protège-cartes pour leur donner un style spectral ! Les decks ne sont pas les seuls à se mettre aux couleurs de Pokéween, de nouveaux objets pour avatars seront disponibles, notamment un bonnet, un t-shirt et des gants de Toutombe. Le jour d’Halloween, trois chapeaux supplémentaires du nocturne Noarfang, du lugubre Lugulabre et de l’ectoplasmique Ectoplasma seront disponibles pour fêter la fin de ce spectre-taculaire évènement.