Maximum Entertainment et le développeur italien Little Sewing Machine, en collaboration avec Meangrip Studios, sont ravis de partager un nouvel aperçu du très attendu jeu d’horreur Bye Sweet Carole. Inspiré des films d’animation classiques et créé par Chris Darril (série Remothered), Bye Sweet Carole invite les joueurs à découvrir la sombre vérité qui se cache derrière l’orphelinat de Bunny Hall lorsque le jeu sortira sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et PC l’année prochaine. Visionnez la dernière bande-annonce, présentée aujourd’hui lors de l’Indie Horror Showcase :

Faites attention lorsque la tour de l’horloge sonnera minuit…

L’aperçu d’aujourd’hui présente un nouveau gameplay et l’horrible chouette Velenia. Situé au début des années 1900, à une époque où le phénomène du mouvement politique féministe commence à ébranler la nation britannique, Bye Sweet Carole entraîne les joueurs dans une mystérieuse enquête sur l’étrange orphelinat de Bunny Hall, où Lana Benton est la seule à soupçonner que sa meilleure amie Carole ne s’est pas simplement enfuie.

Rencontrez de nombreux personnages, de votre fidèle ami, Mr. Baesie, à la malveillante chouette Velenia, en passant par le terrifiant M. Kyn et une colonie de lapins putrides voraces. Plongez dans un univers dessiné à la main qui prend vie dans ce monde sombre et fantastique. La sortie de Bye Sweet Carole est prévue pour 2025 sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et PC.