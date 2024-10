L’éditeur Good Shepherd Entertainment (Monster Train) et les studios LEAP Game Studios (Tunche) et Tiny Ghoul annoncent officiellement l’arrivée, aujourd’hui sur Nintendo Switch, du premier DLC payant de Dicefolk, le roguelike tactique loué pour son astucieux mélange de mécaniques de dés et de collecte de monstres. Le Will Chimeras Pack est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop pour 6,99 €, aux côtés d’une mise à jour gratuite d’envergure.

Replongez-vous dans le concept redoutable de Dicefolk avec cette nouvelle bande-annonce :

Le Will Chimeras Pack ajoute 21 nouvelles Chimères, les créatures magiques au cœur des combats novateurs de Dicefolk. Le Talisman de Volonté fait dans le même temps son apparition : il s’agit d’une relique ancienne, infusée par l’essence d’une sorcellerie oubliée capable de dompter les insaisissables chimères qui débarquent dans le pack Will Chimeras. Les capacités de mana de ces créatures ajoutent une toute nouvelle couche de profondeur qui bouleverse la méta de Dicefolk, relecture satisfaisante des combats de monstres au tour par tour.

Mais ce n’est que le début. Vous pourrez aussi doter vos Chimères de 10 nouveaux équipements enchantés, qui ajoutent autant de nouvelles possibilités stratégiques à exploiter en combat. Synergies puissantes et combinaisons efficaces face à certains types de monstres : expérimenter avec ces nouvelles combinaisons vous rendra parfaitement inarrêtable sur le champ de bataille. Grâce à ces nouveaux pouvoirs, les opportunités stratégiques offertes par Dicefolk gagnent encore davantage en profondeur, rendant les combats contre le vilain sorcier encore plus satisfaisants.

En marge de la sortie du Pack Will Chimeras, Dicefolk s’offre également une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch qui propose :

un nouveau Mode Spécial, qui offre différents modificateurs ainsi que 13 défis uniques

Plus de 70 nouveaux équipements, dont deux reliques inédites

4 nouveaux boss

Le Talisman de Fortune, qui contient TOUTES les Chimères offertes par les autres Talismans

De nombreux correctifs et autres améliorations générales de l’expérience de jeu

L’humanité est au bord de l’extinction sous l’impulsion de Salem, un dangereux sorcier qui a ordonné aux Chimères, de petites créatures magiques, de se retourner contre les humains. Alea, une jeune invocatrice capable d’apprivoiser les Chimères grâce à la puissance magique de ses dés, tente alors de retourner les monstres contre leur maître. Parviendra-t-elle à terrasser Salem et sauver son peuple ? Avec plus de 100 créatures et objets à collectionner, les possibilités sont vertigineuses.