Jouez en solo ou avec des amis, Barbie et Barbie se lancent dans une aventure amusante pour revitaliser le centre communautaire Ambiance Malibu.

Mattel, Inc., en collaboration avec Outright Games, ont aujourd’hui lancé le tout nouveau jeu Barbie Projet Amitié™. Les éditions physiques, distribuées par Maximum Entertainment en France, sont disponibles sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Rejoins Barbie « Malibu » Roberts et Barbie « Brooklyn » Roberts alors qu’elles font équipe pour sauver le centre communautaire Ambiance Malibu avec l’aide de leurs amis et de leur famille. En chemin, débloquez des tenues fabuleuses, découvrez de nouvelles zones du centre communautaire et participez à des activités passionnantes. Profitez du jeu en mode solo ou en mode coopératif local à deux joueurs, où vous pourrez jouer ensemble à des mini-jeux. Barbie Projet Amitié comprend plusieurs fonctions d’accessibilité, offrant de nombreux niveaux de difficulté pour chaque mini-jeu et une option de victoire automatique, garantissant une expérience formidable pour les fans de Barbie de tous âges et de tous niveaux.