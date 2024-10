Heretic’s Fork a été annoncé pour une sortie imminente sur Switch. Le jeu est prévu pour le 14 novembre, ont révélé aujourd’hui l’éditeur Ravenage et le développeur 9FingerGames.

Heretic’s Fork est un jeu de tower defense et de deckbuilding qui se déroule dans les profondeurs de l’enfer. Les joueurs endossent le rôle du gestionnaire de l’enfer, construisant des tours infernales, invoquant des forces démoniaques et punissant les pécheurs dans le but de maintenir l’ordre dans le monde souterrain.

Dans Heretic’s Fork, vous incarnez un démon chargé de gérer le cauchemar bureaucratique ultime : la défense de tour de l’enfer lui-même ! En tant que Gardien de l’un des niveaux les plus profonds de l’enfer, votre objectif est simple : repousser des vagues infinies d’âmes tourmentées qui pensent à tort pouvoir échapper à la damnation éternelle. En utilisant une gamme de cartes représentant des pièges, des serviteurs et des capacités spéciales, vous créerez les défenses infernales parfaites pour garder les échappés à distance.

Caractéristiques Clés

Deckbuilding Stratégique Rencontre la Défense de Tour – Choisissez parmi différentes cartes pour construire votre arsenal et personnaliser vos tactiques.

– Choisissez parmi différentes cartes pour construire votre arsenal et personnaliser vos tactiques. Gérez Votre Royaume – Avec plusieurs niveaux de l’enfer à superviser, les joueurs doivent planifier soigneusement pour s’assurer qu’aucune âme ne s’échappe !

– Avec plusieurs niveaux de l’enfer à superviser, les joueurs doivent planifier soigneusement pour s’assurer qu’aucune âme ne s’échappe ! Un Sens de l’Humour Sombre – Une narration tordue et hilarante que seul l’enfer pourrait produire.

– Une narration tordue et hilarante que seul l’enfer pourrait produire. Améliorations Spécifiques aux Consoles – Profitez de performances améliorées, de contrôles affinés et d’une interface utilisateur optimisée pour les consoles pour une expérience immersive.

Avec une démo PC publiée en 2020, la date de sortie finale de NAIRI: Rising Tide a maintenant été annoncée. Le jeu d’aventure narratif et de puzzles développé par HomeBearStudio et publié par Hound Picked Games sera lancé sur Switch numériquement via l’eShop le 14 novembre 2024. Découvrez plus de détails ci-dessous via le communiqué de presse.

Dans ce nouvel épisode de la série, les joueurs peuvent s’attendre à découvrir des illustrations dessinées à la main encore plus riches et améliorées, avec de nombreux nouveaux personnages et, bien sûr, quelques amis bien-aimés de retour !

Se déroulant après les événements de NAIRI: Tower of Shirin, NAIRI: Rising Tide voit Nairi continuer son voyage pour sauver sa famille. Alors que Nairi et ses compagnons essaient de surmonter les nombreux dangers de la ville corrompue de Shirin, une prophétie apocalyptique émerge, menaçant de tout dévorer.

Dans NAIRI: Rising Tide, les joueurs vivront une histoire captivante pleine de charme et d’aventure. L’exploration est essentielle, avec un vaste monde dessiné à la main rempli de personnages animaux (et humains) colorés et mémorables que les joueurs connaissent et attendent de HomeBearStudio !

En explorant, les joueurs pourront créer des solutions créatives en combinant des objets avec la nouvelle ceinture à outils, ce qui les aidera à résoudre des casse-têtes difficiles contenus dans des donjons complexes !

Nairi et ses compagnons pourront-ils surmonter les nombreux dangers de la ville corrompue de Shirin alors qu’une prophétie apocalyptique menace de tout dévorer ?

Rien à voir ici, juste Gilligan en train de déguster un sandwich…

Caractéristiques :

Monde : Un monde/donjons plus grand et plus interconnecté.

Un monde/donjons plus grand et plus interconnecté. Puzzles : Des donjons et des puzzles plus complexes nécessitant une grande intelligence pour être résolus.

Des donjons et des puzzles plus complexes nécessitant une grande intelligence pour être résolus. Passer : Pour les joueurs qui préfèrent se concentrer sur la narration : les donjons peuvent être sautés.

Pour les joueurs qui préfèrent se concentrer sur la narration : les donjons peuvent être sautés. Ceinture à Outils : Fabriquez de nouveaux objets en plaçant des objets dans la ‘ceinture à outils’ et en utilisant l’outil approprié !

Fabriquez de nouveaux objets en plaçant des objets dans la ‘ceinture à outils’ et en utilisant l’outil approprié ! Cartes & Indicateurs de But : Trouvez des cartes pour aider à l’orientation et à déterminer où aller.

Trouvez des cartes pour aider à l’orientation et à déterminer où aller. Voyage Rapide : Évitez de revenir en arrière en voyageant rapidement vers des zones clés dans le ‘monde extérieur’.

Évitez de revenir en arrière en voyageant rapidement vers des zones clés dans le ‘monde extérieur’. Système d’Aide Amélioré : Achetez des indices allant des petites suggestions aux solutions complètes.

Achetez des indices allant des petites suggestions aux solutions complètes. Collectibles, Lore & Journal : Le Journal inclut maintenant bien plus que de simples indices.

Le Journal inclut maintenant bien plus que de simples indices. Recrues : Gagnez des pièces en recrutant certains PNJ (ce qui embellit également votre ‘base’).

Gagnez des pièces en recrutant certains PNJ (ce qui embellit également votre ‘base’). Figurines : Les pièces ne servent pas seulement pour les indices – achetez de mignonnes figurines pour des éléments de lore supplémentaires !

Les pièces ne servent pas seulement pour les indices – achetez de mignonnes figurines pour des éléments de lore supplémentaires ! Descriptions des Objets : Les objets peuvent maintenant être examinés pour un contexte et/ou des conseils.

Les objets peuvent maintenant être examinés pour un contexte et/ou des conseils. Synopsis : Un synopsis illustré explique les événements de NAIRI: Tower of Shirin pour rattraper les nouveaux et anciens joueurs.

Un synopsis illustré explique les événements de pour rattraper les nouveaux et anciens joueurs. Artwork : Un autre collectible prend la forme de morceaux d’art conceptuel cachés.

« Nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec moins de contraintes cette fois-ci et sommes fiers du résultat de Rising Tide. HomeBearStudio est plus qu’enthousiaste pour les fans de NAIRI – et tous les amateurs du genre – de enfin pouvoir mettre la main sur la suite ! » – Joshua van Kuilenburg, HomeBearStudio.

Le RPG d’académie d’alchimie pour Nintendo Switch The Alchemist of Ars Magna développé par COSEN Co., Ltd sera lancé mondialement le 7 novembre 2024.

Il s’agit d’un RPG d’académie d’alchimie qui adapte le jeu PC du même nom créé par Ninetail pour un public plus général. Située à l’Académie de Magie Cagliostro sur le continent d’Arcaus, menacé par les cendres et la poussière, l’histoire suit le protagoniste, Shin, et sa sœur apprentie Aria, qui lui est comme une famille ; la princesse Ceres, qui aspire à devenir alchimiste ; son familier Enri, qui cherche le sens de son existence ; et le démon des cendres Namtar, qui prend l’apparence d’une fille ressemblant à la sœur cadette de Shin. Shin vit diverses expériences et renforce ses relations avec eux alors qu’ensemble ils affrontent « Oblivion » – un événement cataclysmique qui menace de détruire leur monde.

Ce jeu est composé d’un « composant aventure » – vous construisez des relations avec vos compagnons en augmentant vos interactions avec eux. Il y a également un « composant RPG de donjon » – vous partez à l’aventure tout en concluant des contrats avec les Dieux de la Création (les gardiens du monde) qui vous permettent d’emprunter leur pouvoir. Vous pouvez également renforcer votre équipe avec des équipements obtenus en collectant des matériaux et en effectuant de l’alchimie sur ces matériaux. En plus de collecter des Crests (cristaux des Dieux de la Création) et d’effectuer de l’alchimie sur des équipements, les différents niveaux de difficulté et les réinitialisations de niveau offrent au joueur de nombreuses façons de vivre ce jeu, lui donnant une grande valeur de rejouabilité.

La version physique ne sera publiée qu’au Japon. En plus de la version standard, une édition spéciale comprenant un coffret CD de bande originale à deux disques et un support en acrylique sera également publiée en même temps. De plus, huit entreprises – Amazon, GEO, Yodobashi Camera, Joshin Denki, Sofmap, amiami, WonderGoo et Game Shop 1983 – proposeront leurs propres offres spéciales, tandis qu’ebten proposera un set Famitsu DX incluant des produits dérivés premium tels que des tapisseries et des porte-clés.

[Changements dans la version Nintendo Switch™]

Les intrigues avec un contenu adulte présentes dans la version PC japonaise ont été omises.

Certains changements et ajouts ont été effectués sur les textes en anglais et en chinois simplifié de la version STEAM.

Support de la langue chinoise traditionnelle ajouté.

Ajout de la carte cachée “Mystery Dungeon”, disponible après avoir terminé le jeu.

Ajout de 23 types de crests cachés.

Ajout de recettes d’alchimie pour des objets cachés.

Des personnages, objets, équipements et crests qui n’étaient disponibles que dans la version PC japonaise mais pas dans la version STEAM sont maintenant disponibles.

Un personnage supplémentaire, Revia, a été inclus (précédemment un bonus de précommande pour la version PC japonaise).

Nouvelle vidéo d’ouverture incluse dans la version Nintendo Switch.

UI/UX optimisée pour l’utilisation avec une manette.

Graphiques 3D des cartes dans la partie RPG ajustés.

Changements et amélioration de la qualité graphique pour certaines illustrations

L’éditeur PlaySide et le développeur Fumi Games ont confirmé aujourd’hui qu’ils travaillent sur Mouse: P.I. for Hire pour Switch. Le jeu devrait faire ses débuts en 2025.

Mouse: P.I. for Hire est un tireur à la première personne énergisé par le jazz. Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, il présente un style visuel inspiré des dessins animés en noir et blanc classiques.

Mouse: P.I. For Hire est un FPS sombre et inspiré par le noir qui tire son inspiration des dessins animés classiques des années 1930.

Mouse: P.I. For Hire se vante d’un style visuel unique inspiré par le charme de l’animation à bras en caoutchouc des années 1930, transportant les joueurs dans une époque nostalgique des premiers dessins animés. Incarnez un détective privé naviguant dans une ville noir remplie de gangs, de mafieux et de personnages du côté obscur. Résolvez une quête de justice dans une ville noire en proie au chaos, à la corruption et à une énergie vibrante, en utilisant un arsenal diversifié d’armes, de bonus et d’explosifs pour contrecarrer la prise de pouvoir par des politiciens corrompus. L’armement ludique du jeu et son affichage de santé distinctif, associés à des ennemis se comportant comme des personnages de dessins animés, ajoutent une touche légère au gameplay traditionnel des FPS.

Si vous êtes fan de jeux de deck-building et de stratégie, ne manquez pas Miyamoto, qui arrive sur Switch le 7 novembre ! Ouvrez le jeu de société, placez vos pions et préparez-vous ! Un jeu de cartes casual alliant deck-building et thème japonais !

MIYAMOTO est un jeu de cartes magnifiquement stylisé sur le thème japonais. Construisez votre deck avec des cartes gagnées après chaque bataille et placez stratégiquement des pièces uniques pour remporter la victoire.

Des maîtres comme Yoichi, Hanzo et les Yakuza peuvent être débloqués en collectant des pièces de bataille. Choisissez parmi une main distribuée au hasard et construisez votre deck pour chaque bataille. Utilisez judicieusement les capacités de vos pièces, telles que le Kabuki, qui peut attaquer deux cases, le Shiba Inu, qui renforce les alliés à proximité, et la Princesse, dont le pouvoir grandit avec le nombre d’alliés.

Construisez un deck puissant et défiez Miyamoto, qui vous attend lors du défi final.

L’éditeur Untold Tales et le développeur The Knights of Unity ont annoncé W.A.N.D Project. Une fenêtre de sortie n’a pas été fournie. W.A.N.D Project est un jeu de type roguelike bullet hell inspiré des anime, avec un rythme rapide. Il présente également un mécanisme unique de création de combos d’attaques.

Incarnez une sorcière japonaise maniant la magie et concoctez des sorts dévastateurs. Esquivez et décimez des vagues de monstres extraterrestres tout en défendant un Tokyo futuriste. Pour les fans de Vampire Survivors, Brotato et Death Must Die.

Préférez-vous lancer des flèches en barrage sonique rapides et constantes ? Ou préférez-vous créer une boule de feu plus lente et plus puissante qui se propage en éclairs ? Avec plus de 100 éléments magiques différents à combiner, les combos et les choix sont presque infinis. Expérimentez, apprenez et adaptez-vous à chaque partie. Déverrouillez de nouveaux bâtons et sorcières en cours de route pour affronter chaque carte changeante.

Caractéristiques clés :

Un système unique de création de sorts pour créer des combinaisons de sorts presque illimitées.

Plusieurs éléments et variantes magiques pour créer des sorts, rendant chaque partie unique.

Déverrouillez et jouez avec diverses nouvelles sorcières, chacune avec ses propres statistiques et capacités uniques.

Découvrez et équipez de puissants nouveaux bâtons, chacun avec ses propres pouvoirs et améliorations.

Choisissez entre les modes de tir automatique ou de visée manuelle.

Chaque carte modifie le gameplay avec un look, des types d’ennemis et des objectifs différents.

Des parties super rapides et addictives

Godzilla Voxel Wars arrive sur Switch, a annoncé l’éditeur Toho Games et le développeur Nukenin. Une sortie numérique est prévue pour le 25 février 2024. Godzilla Voxel Wars est avant tout un jeu de stratégie au tour par tour. Les joueurs contrôleront des monstres de Toho pour sauver le monde d’une invasion de champignons Fungoid.

Provenant de Toho Games, la filiale de l’entreprise derrière la série de films Godzilla, et du studio de jeux émergent Nukenin LLC (gagnant du TOHO Games Award au Google Indie Game Festival 2021), ce nouveau jeu de puzzle stratégique vous attend ! Contrôlez les monstres de Toho et sauvez le monde en repoussant l’invasion de la menace des champignons Fungoid ! Progressez à travers les niveaux pour découvrir la vérité derrière ces champignons monstres !

Caractéristiques clés :

Vainquez les Fungoids – Contrôlez les monstres de Toho et combattez les Fungoids alors qu’ils lancent une invasion mondiale ! Luttez contre les ennemis grâce à des mécaniques au tour par tour ! Moins vous prenez de tours pour terminer un niveau, plus vous gagnerez de points !

– Contrôlez les monstres de Toho et combattez les Fungoids alors qu’ils lancent une invasion mondiale ! Luttez contre les ennemis grâce à des mécaniques au tour par tour ! Moins vous prenez de tours pour terminer un niveau, plus vous gagnerez de points ! Trouvez la stratégie optimale pour chaque niveau – Chacun des six mondes comprend plusieurs niveaux à affronter. À chaque niveau, vous devrez lutter contre différents monstres et essayer différentes approches pour atteindre la victoire. Répétez les niveaux et visez à gagner plus de points !

– Chacun des six mondes comprend plusieurs niveaux à affronter. À chaque niveau, vous devrez lutter contre différents monstres et essayer différentes approches pour atteindre la victoire. Répétez les niveaux et visez à gagner plus de points ! Défis supplémentaires – Ce monde a deux faces : la surface et ce qui se cache en dessous. Une fois la surface dégagée, mettez vos compétences à l’épreuve en essayant la plus difficile des profondeurs. Vous pouvez également créer vos propres niveaux et les partager pour que d’autres joueurs les essaient. Votre classement augmentera à mesure que plus de joueurs tenteront les niveaux que vous avez créés, alors créez un niveau avec vos monstres préférés et partagez-le avec le monde !

– Ce monde a deux faces : la surface et ce qui se cache en dessous. Une fois la surface dégagée, mettez vos compétences à l’épreuve en essayant la plus difficile des profondeurs. Vous pouvez également créer vos propres niveaux et les partager pour que d’autres joueurs les essaient. Votre classement augmentera à mesure que plus de joueurs tenteront les niveaux que vous avez créés, alors créez un niveau avec vos monstres préférés et partagez-le avec le monde ! Une histoire entièrement originale – Pourquoi les Fungoids sont-ils venus envahir notre monde ? Pourquoi Godzilla se bat-il à nos côtés ? Trouvez les rapports d’enquête éparpillés à travers divers niveaux pour percer les mystères de cette crise

CFK a annoncé qu’ils apporteront High School Crisis sur Switch. Aucune date de sortie n’a été fournie. Initialement sorti avec un support en coréen uniquement sur PC, le jeu est un RPG de donjon qui raconte l’histoire d’un groupe d’étudiants piégés dans leur école, devenue un labyrinthe après un tremblement de terre.

High School Crisis est un RPG de donjon avec un système de rencontre symbolique (où les ennemis et les PNJ sont visibles sur la carte, permettant aux joueurs d’approcher pour déclencher des événements ou des combats), offrant un gameplay plus dynamique. High School Crisis raconte l’histoire d’un groupe d’étudiants qui fuient une école plongée dans un royaume démoniaque à cause d’une catastrophe naturelle.

Histoire

Un jour après les cours en 20XX…

Un énorme tremblement de terre frappe une école où un groupe de lycéens vaquait simplement à ses occupations quotidiennes.

Lorsqu’ils reprennent conscience, ils réalisent qu’ils ne sont plus à l’école mais dans un autre monde qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Leur école est devenue un labyrinthe peuplé de créatures étranges qu’ils n’ont jamais croisées. Tout autour d’eux semble vouloir mettre fin à leurs vies.

Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment peuvent-ils retourner dans leur propre monde ?

Les étudiants doivent errer dans leur école devenue royaume démoniaque à la recherche de réponses

Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World arrive sur Switch, a révélé l’éditeur Success Corporation aujourd’hui. La société n’a pas fourni de fenêtre de sortie. Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World est un jeu de tir roguelite à double joystick. Le jeu propose un donjon avec une structure différente chaque fois que vous entrez.

Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World est un jeu de tir roguelite à double joystick où vous tenterez votre chance au château dans le ciel ! Un donjon avec une structure différente à chaque entrée, une variété de balles magiques – et un barrage redoutable de projectiles – vous attendent.

Dans ce monde, Pentagaia, cinq pays ont été transférés depuis cinq mondes différents :

La Magi Province , terre des sorciers, où la technologie magique a prospéré.

, terre des sorciers, où la technologie magique a prospéré. Une terre de prêtresses et de samouraïs, terre de guerriers et des quatre saisons.

Une terre d’elfes, bénie par l’Arbre-Monde.

Une terre d’ingéniosité mécanique, où la super-science règne.

Une terre de nature sauvage et de poussière, dominée par des démons.

Les dirigeants de chaque nation ont envoyé des explorateurs au Château de la Ciel, où les secrets de Pentagaia étaient censés se trouver. Ils ont fait cela avec le désir de retourner dans leur monde d’origine. Ces explorateurs étaient appelés “Heaven Seekers.”

Caractéristiques clés :

Explorez un donjon qui change à chaque entrée – Dans ce titre, vous vous déplacez avec le joystick gauche et visez avec le joystick droit. C’est un jeu de tir de type bullet hell où vous contrôlez librement votre personnage et explorez des donjons aléatoires. Lorsque votre HP atteint 0, vous perdez tous les objets que vous avez acquis pendant cette exploration. Le joueur gagne de l’expérience en explorant plusieurs fois et en apprenant les motifs des salles et la nature des ennemis.

– Dans ce titre, vous vous déplacez avec le joystick gauche et visez avec le joystick droit. C’est un jeu de tir de type bullet hell où vous contrôlez librement votre personnage et explorez des donjons aléatoires. Lorsque votre HP atteint 0, vous perdez tous les objets que vous avez acquis pendant cette exploration. Le joueur gagne de l’expérience en explorant plusieurs fois et en apprenant les motifs des salles et la nature des ennemis. Créez votre propre “Magic Shot!” – Le tir effectué par le personnage du joueur peut être modifié en combinant librement plus de 20 objets personnalisables pour changer ses propriétés. Étant donné que les objets sont acquis au hasard lors de chaque quête, les joueurs combattront avec un “tir personnalisé” différent chaque fois qu’ils plongeront dans un donjon.

– Le tir effectué par le personnage du joueur peut être modifié en combinant librement plus de 20 objets personnalisables pour changer ses propriétés. Étant donné que les objets sont acquis au hasard lors de chaque quête, les joueurs combattront avec un “tir personnalisé” différent chaque fois qu’ils plongeront dans un donjon. Visuels en pixel art – Tous les éléments du jeu, y compris les personnages, les ennemis et les donjons, sont rendus en pixel art de haute qualité

L’équipe de développement australienne MAXART Games et l’éditeur indépendant polonais Untold Tales ont annoncé qu’ils s’associaient pour sortir Servonauts sur Nintendo Switch.

Servonauts est un constructeur de stations-service absurde en mode coopératif sur canapé pour 1 à 4 joueurs. Formez une équipe en tant qu’employés galactiques jetables et construisez une station-service (ou “servo” pour les Australiens) dans des endroits plutôt discutables. Alors que des voyageurs de l’espace impatients réclament des services, vous devrez installer des raffineries, gérer des tuyaux instables et mélanger les bons carburants pour éviter d’envoyer vos clients en poussière d’étoile.

Pour alimenter les voitures, vous aurez besoin de la technologie de tuyauterie brevetée d’Astroil ! Ces tuyaux instables et physiquement simulés peuvent se plier et s’étirer pour acheminer le carburant là où vous en avez besoin. Ils sont même partiellement résistants à la lave (contrairement aux Servonauts) !

Lorsque les voitures entrent dans votre servo, elles demanderont des types de carburant spécifiques. Construisez des machines pour raffiner et combiner des carburants afin de créer des recettes avancées ! Mais attention : pomper le mauvais carburant peut avoir des conséquences explosives.

Jouez en solo avec un support intégré, ou rassemblez vos amis pour jouer en duo, trio ou en un chaotique quatuor. Collaborez avec votre équipe et optimisez votre logistique pour tenter de collecter les trois étoiles d’or. La Switch prend en charge le mode coopératif local sur canapé.