SEGA CORPORATION (Société mère : Shinagawa, Tokyo, Président et chef de l’exploitation : Shuji Utsumi, ci-après dénommé SEGA®) se réjouit de pouvoir annoncer qu’à l’échelle mondiale, leur jeu SONIC X SHADOW GENERATIONS, disponible mondialement depuis le vendredi 25 octobre 2024, a dépassé le million de ventes*1.

SONIC X SHADOW GENERATIONS est un titre qui combine deux jeux : Sonic Generations™, offrant aux joueuses et aux joueurs des niveaux améliorés à parcourir à un rythme effréné aux côtés de Sonic classique et Sonic moderne, et Shadow Generations, un tout nouveau jeu où l’antihéros Shadow revient à toute vitesse sur le devant de la scène à travers des environnements dynamiques. Tout commence lorsqu’une mystérieuse créature nommée le « Time Eater » se met à ébranler l’espace-temps, entraînant ainsi Sonic et Shadow dans des aventures distinctes. Ces deux épopées aussi frénétiques que mouvementées disposent chacune de sa propre histoire et de mécaniques de jeu spécifiques à découvrir.

En plus d’offrir une nouvelle expérience de jeu « Sonic », ce titre est disponible en 12 langues*2 afin de le rendre accessible au plus grand nombre grâce à une sortie mondiale simultanée sur de multiples plateformes. Il a également bénéficié d’une énorme campagne promotionnelle à grande échelle, notamment lors de divers événements à travers le monde.

Afin de développer encore plus la franchise Sonic, nous avons mis l’emphase sur une stratégie transmédias, impliquant une croissance mondiale au sein de divers médias et en matière de produits dérivés. De plus, en ce qui concerne la licence Sonic, cette année fiscale a pour thème « Intrépide : l’année de Shadow », mettant l’accent sur des initiatives mondiales faisant la part belle à Shadow.

En plus de ce jeu, nous comptons accélérer notre approche transmédias avec le jeu Sonic Rumble™, prévu pour cet hiver, ainsi qu’avec la distribution de la série « Knuckles » sur Paramount+ et la sortie mondiale de « Sonic 3, le film », prévue pour le mois de décembre. Nous ne ménagerons pas nos efforts afin de promouvoir la licence Sonic tout en développant la franchise.

*1 Données internes de SEGA : les chiffres de vente représentent la somme totale des ventes physiques et des titres téléchargés et déployés sur toutes les plateformes.

*2 Audio : anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol

Sous-titres : anglais, coréen, japonais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), thaï, français, italien, allemand, espagnol (Espagne), russe, polonais, portugais (Brésil)

Annexe

« Sonic the Hedgehog », le hérisson vidéoludique le plus célèbre et le plus rapide de SEGA. Depuis la sortie du premier jeu « Sonic the Hedgehog » en 1991, la franchise Sonic est devenue célèbre à travers le monde entier, produisant 1,66 milliard de ventes/téléchargements*3 à ce jour pour SEGA. Le succès mondial de Sonic, le film a contribué encore plus à accélérer le développement de la licence Sonic.

*3 Inclut les téléchargements des titres en Free to Play (F2P)