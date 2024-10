Mattel, Inc., en collaboration avec Outright Games, a sorti aujourd’hui Monster High™ : Skulltimate Secrets™, le tout nouveau jeu vidéo basé sur la populaire franchise de poupées de mode. Développé par Petoons Studio, et distribué en France par Maximum Entertainment, le jeu est désormais disponible en boutiques sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Dans Monster High : Skulltimate Secrets, les joueurs font équipe avec Draculaura™, Frankie Stein™ et Clawdeen Wolf pour aider à débarrasser leur école des événements hantés. En collectant des clés de monstres sur le campus, les joueurs cherchent à déverrouiller une ancienne porte et à rétablir la paix dans l’école. En chemin, ils visiteront de nombreux lieux emblématiques de la série Monster High et personnaliseront leur propre personnage monstreusement classe avec un éventail de coiffures hantées, de vêtements terrifiants et d’accessoires d’épouvante pour vivre l’expérience Monster High ultime.

« Monster High a toujours eu pour but d’encourager les fans à embrasser leur individualité, leur créativité, leur personnalité et la liberté d’expression », a déclaré Erika Winterholler, responsable du développement commercial pour les jeux numériques chez Mattel. « Nous sommes ravis que tout le monde puisse découvrir l’univers de Monster High : Skulltimate Secrets aujourd’hui, car le jeu incarne l’esprit créatif de la franchise et permet aux joueurs de résoudre des mystères effrayants dans une toute nouvelle dimension. »

« L’expansion de l’univers populaire de Monster High sur de nouvelles plateformes de jeu a été une expérience incroyable, soulignant l’impact et l’évolution durables de la marque », commente Stephanie Malham, directrice de l’exploitation d’Outright Games. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Mattel pour nous assurer que Monster High : Skulltimate Secrets capture l’esprit d’individualité et d’inclusion de la franchise, offrant aux joueurs une histoire passionnante à découvrir dans un environnement fidèle à la série. Nous avons hâte que les fans entrent dans Monster High et découvrent tous les secrets qui attendent d’être découverts. »

Monster High, l’une des marques les plus populaires de tous les temps, met en scène des poupées de mode qui sont les enfants de monstres légendaires dans un monde fantastique. La marque encourage les fans à accepter ce qui les rend uniques et incite les personnes de tous âges à être elles-mêmes, être uniques et être des monstres. La ligne Skulltimate Secrets de Monster High est actuellement classée n°4 des poupées et accessoires de mode aux États-Unis (YTD 2024). Désormais, les salles hantées ouvrent leurs portes aux systèmes de jeu populaires avec Monster High : Skulltimate Secrets, désormais disponible sur toutes les principales plates-formes de jeu.