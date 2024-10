Nintendo vient de commencer la distribution de la dernière mise à jour de la Switch, et la version 19.0.1 est en cours de déploiement partout dans le monde.

Une fois la mise à jour effectuée, le firmware de la Switch devrait maintenant passer à la version 19.0.1. Sans surprise, cette mise à jour n’apporte pas grand-chose de nouveau. Elle vise principalement à corriger quelques problèmes. Cela dit, les notes de mise à jour officielles ne sont pas encore disponibles en anglais, mais elles sont accessibles en japonais. Vous pouvez voir ci-dessous un post sur les réseaux sociaux relayant l’information, ainsi que leur traduction des notes de mise à jour de Nintendo Japon.

– Fixed an issue where GameCube controllers may not be recognized. – Fixed an issue where communication processes like downloads may not function correctly in sleep mode. https://t.co/zk4lZ8nuBb

Here’s the patch notes for 19.0.1 (courtesy of Nintendo of Japan):

Il semble que cette mise à jour du firmware inclut une correction pour un bug visuel dans Perfect Dark.

[NSO – Nintendo 64]

Version 1.2.0 appears to fix a issue in Perfect Dark where the blur effect was not emulated correctly.

The bug could've made it impossible for the player to proceed due to it eventually "freezing" the screen. pic.twitter.com/ZnNqpOT3vW

— OatmealDome (@OatmealDome) October 29, 2024