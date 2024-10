Surtout en fin de vie annoncée, Nintendo adore proposer des bundle avec ses consoles. Avec de nombreuses fêtes concentrées sur une courte période qu’est celle de la fin de l’année, Nintendo veut s’assurer d’avoir une large gamme d’options attrayantes en magasin. Nos amis en Corée ont maintenant une nouvelle option à considérer pour l’achat de la console hybride.

Nintendo vient de lancer un pack Switch OLED en Corée: ceux qui se procurent ce pack recevront une Switch OLED, 12 mois d’abonnement au Switch Online et une copie numérique de Animal Crossing: New Horizons. Ce pack revient à 415 000 KRW, soit environ 277€.

Je vous laisse avec les informations officielles :

Nintendo Switch(OLED 모델) 화이트와 『모여봐요 동물의 숲』이 함께 들어 있는 세트 판매 개시!

「Nintendo Switch(OLED 모델) 모여봐요 동물의 숲 세트」가 발매되었습니다.

▶https://t.co/BUl4refalx pic.twitter.com/AlhANL8cku — 한국닌텐도주식회사 (@Nintendo_Korea) October 24, 2024

Le pack 「Nintendo Switch (modèle OLED) Animal Crossing: New Horizons」 inclut une console Nintendo Switch™ (modèle OLED) en version blanche avec le jeu Animal Crossing: New Horizons en version téléchargeable préinstallée, ainsi qu’un abonnement individuel de 12 mois (365 jours) à Nintendo Switch Online.

Le jeu étant déjà installé, vous pourrez en profiter dès l’achat. L’abonnement inclus à Nintendo Switch Online vous permet de visiter les îles de vos amis ou d’inviter les autres joueurs à venir explorer la vôtre.

Le pack 「Nintendo Switch (modèle OLED) Animal Crossing: New Horizons」 sera disponible à partir du jeudi 24 octobre 2024, au prix de vente conseillé de 415 000 KRW.

※ Quantités limitées.

Partez vivre sur une île déserte et savourez une vie paisible !

Dans le monde de la série Animal Crossing, le temps passe comme dans la réalité, vous permettant de vivre chaque jour à votre rythme. Vous pouvez vous adonner à diverses activités extérieures comme la pêche, la chasse aux insectes, et le jardinage, mais aussi vous divertir en décorant votre maison et en créant votre style tout au long de l’année.

Dans Animal Crossing: New Horizons, vous participez au « Plan d’évasion vers une île déserte » proposé par Nook Inc., ce qui marque le début d’une nouvelle vie sur une île que vous aménagerez de vos propres mains.

Sur le site de Nintendo Corée, les personnes souhaitant se lancer dans Animal Crossing: New Horizons peuvent consulter l’article intitulé « Commencer Animal Crossing: New Horizons depuis le début », qui détaille les étapes pour trouver son propre style de vie tranquille.

Rendez votre expérience Nintendo Switch encore plus agréable et pratique avec Nintendo Switch Online.

En souscrivant à Nintendo Switch Online (service payant), vous pouvez non seulement jouer en ligne avec des amis éloignés, en mode compétition ou coopération, mais aussi profiter de cinq services supplémentaires : Nintendo Entertainment System™, Super Nintendo Entertainment System™, Game Boy™ – Nintendo Switch Online, la sauvegarde des données dans le cloud, une application pour smartphone et des avantages exclusifs aux abonnés. Dans Animal Crossing: New Horizons, cela permet d’inviter des amis sur votre île ou de visiter la leur.

Créez la maison de rêve pour les animaux – Contenu additionnel payant

En achetant le contenu additionnel payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, vous pourrez encore enrichir votre expérience dans Animal Crossing: New Horizons.

source