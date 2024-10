Ceux qui se plaignent de n’avoir que des portages sur Nintendo Switch mais qui réclament Xenoblade X sur la console hybride depuis des années vont enfin pouvoir vivre avec leurs contradictions.

Luttez pour survivre sur une planète extraterrestre mystérieuse et explorez ce monde avec votre propre mécha géant dans Xenoblade Chronicles X: Édition Définitive, un jeu pour la famille de consoles Nintendo Switch. Initialement disponible sur la Wii U en 2015, ce RPG d’action arrive sur Nintendo Switch avec des graphismes améliorés, de nouveaux éléments d’histoire et bien plus encore, lors de son lancement le 20 mars 2025.

Nous sommes en 2054. Les humains ont fui la Terre à cause d’une guerre intergalactique dévastatrice. En tant que l’un des survivants et membre de la colonie de New Los Angeles (NLA), votre mission est d’aider à bâtir un nouveau foyer sur Mira, une planète vaste et hostile. Explorez ce monde ouvert sans transitions, réparti sur cinq continents aux créatures inconnues – dont certaines d’une échelle épique – et combattez pour l’avenir de l’humanité.

Xenoblade Chronicles X: Édition Définitive place votre personnage au cœur de l’action dans une histoire de science-fiction indépendante. Personnalisez l’apparence et la classe de votre avatar selon vos préférences, et choisissez parmi une variété d’options dans un système de combat aussi profond que vous le souhaitez. Une fois que vous aurez prouvé votre valeur auprès de l’organisation BLADE, vous pourrez également débloquer un Skell : votre mécha géant personnalisable, efficace en exploration et en combat, pour vous aider dans vos aventures sur Mira.

En parallèle de vos efforts de reconstruction, vous rencontrerez les habitants de NLA, les aiderez dans leurs problèmes, et renforcerez vos affinités avec les membres de votre équipe pour débloquer des quêtes offrant de l’équipement rare et d’autres récompenses. De plus, rejoignez une escouade en ligne* et participez à des missions multijoueurs, y compris les Batailles de Némésis Mondiales, un défi supplémentaire ! Vous pourrez même recruter les avatars d’autres joueurs pour rejoindre votre équipe dans l’histoire principale.