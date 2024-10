Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui que Ys Memoire: The Oath in Felghana, le classique remasterisé du développeur acclamé de RPG Nihon Falcom, sera disponible en Europe et en Australie sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PlayStation®4 le 7 janvier 2025. La sortie se fera en version numérique, ainsi qu’en version physique pour Nintendo Switch et PlayStation®5 auprès de certains revendeurs.

Le titre est déjà disponible en précommande numérique via le Nintendo eShop pour Nintendo Switch au prix de 29,99 €, et sera disponible en numérique sur les plateformes PlayStation à sa sortie. L’éditeur a confirmé que ce classique remasterisé inclura des options de doublage en anglais et en japonais, offrant ainsi une expérience immersive aux fans de la série de longue date comme aux nouveaux joueurs.

Ys Memoire: The Oath in Felghana suit le protagoniste intrépide Adol et son compagnon aux cheveux bleus, Dogi, alors qu’ils retournent dans la terre natale de ce dernier, Felghana. Les huit années écoulées depuis leur départ n’ont pas été clémentes pour la région, désormais infestée de monstres errants, dominée par un volcan actif et sous l’emprise d’un seigneur cupide qui extorque les habitants souffrants. Tandis que Dogi cherche de l’aide auprès de son ancien maître, Adol reste pour aider les habitants, mais se retrouve bientôt plongé dans un monde de conspirations et d’héritages anciens.

Avec des graphismes et une musique remastérisés en haute définition, l’aventure épique n’a jamais été aussi belle ni aussi envoûtante. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve plusieurs versions de la bande-son, des options d’accessibilité et des illustrations de personnages inédites, faisant de Ys Memoire: The Oath in Felghana l’édition définitive de ce chef-d’œuvre acclamé.

Caractéristiques clés :

Excitation RPG classique remastérisée : Découvrez le combat RPG d’action à l’ancienne pour lequel la série Ys est célèbre, avec des options de difficulté supplémentaires et des améliorations de confort comme le mode « Turbo » pour combattre dans un monde de fantasy mémorable.

Variété visuelle raffinée : Ys Memoire propose de toutes nouvelles illustrations de personnages « Raffinées » tout au long du jeu, mais les joueurs qui souhaitent vivre l’expérience originale peuvent à tout moment basculer vers les versions « Classiques ».

Un protagoniste silencieux qui prend la parole : Un doublage nouvellement enregistré pour Adol Christin, incluant une narration d’ouverture qui prépare l’aventure, donne une profondeur et une gravité nouvelles à ce héros emblématique.

Une bande-son épique renaît : Bien connue pour sa bande-son exceptionnelle, cette version propose trois déclinaisons de la partition épique (Original, PC-8801 et X68000) que les joueurs peuvent choisir, toutes remastérisées en audio haute qualité.

Développé par Nihon Falcom, Ys Memoire: The Oath in Felghana est publié en Europe et en Australie sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, et en version numérique sur PlayStation®4 par Marvelous Europe. Le jeu sera publié dans les Amériques par XSEED Games.