Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont annoncé l’ouverture des précommandes en ligne pour leur prochain action RPG FAIRY TAIL 2. Pour fêter l’événement, les fans peuvent profiter de l’Opening Movie du jeu, ainsi que de nouvelles informations sur l’histoire originale de ce dernier, « La Clé vers l’inconnu ». Suite directe du jeu de KOEI TECMO sorti en 2020, FAIRY TAIL 2 sortira le 13 décembre 2024 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, et le 12 décembre 2024 sur Windows PC via Steam®

Dans la séquence d’ouverture récemment diffusé, les fans peuvent avoir un aperçu des événements qui les attendent dans FAIRY TAIL 2 avec l’Arc de l’Empire d’Arbaless. La cinématique présente aux joueurs les membres de la guilde FAIRY TAIL alors qu’ils affrontent Zeleph, l’empereur Spriggan, son équipe d’élites, les Douze de Spriggan, et le dragon noir Acnologia, tout en rendant hommage à des scènes célèbres, présentes dans la série animée originale et dans le manga.

Après avoir terminé les douze chapitres principaux, les fans pourront plonger dans une histoire totalement nouvelle, « La Clé vers l’inconnu », et accéder à de nouvelles zones exclusives. Abordant à la fois des thèmes réconfortants et comiques, ces quatre nouveaux chapitres entraineront les joueurs dans des aventures aux côtés de Natsu, Lucy et leurs amis. Rejoignez la guilde FAIRY TAIL et participez à diverses quêtes telles que la découverte d’un joyau caché dans un restaurant situé dans une forêt quelque part à l’ouest, la désignation du champion de la Saint-Jean à la « Akane Beach » au sud, et la rencontre de nombreux personnages inattendus. Les fans pourront explorer des lieux emblématiques de l’anime et du manga, ainsi que de tous nouveaux lieux du jeu FAIRY TAIL 2.

Pour immortaliser leurs aventures, les joueurs pourront immortaliser leurs personnages et moments préférés grâce au mode photo. Diverses fonctionnalités du jeu permettront également de s’immerger plus profondément dans la bataille finale de l’Arc de l’Empire d’Arbaless, permettant ainsi à ceux qui n’ont pas joué au précédent jeu ou qui ne connaissent pas la série, d’apprécier pleinement l’aventure épique de FAIRY TAIL 2.

Les fans peuvent dès à présent précommander FAIRY TAIL 2 en édition standard ainsi qu’en édition FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe, qui comprend le jeu de base, des costumes alternatifs en collaboration avec la série Atelier Ryza, un bonus « Atelier Lucy », ainsi que divers objets utiles dans le jeu.

Pour poursuivre l’aventure, les fans peuvent également acheter le Season Pass, qui comprendra un scénario bonus, une arène où ils pourront re-défier les boss, plus de personnages jouables, des costumes alternatifs pour Erza et Wendy, et bien plus encore.

Tous les joueurs précommandant le jeu en version numérique avant le 6 janvier 2025 recevront le costume bonus « Natsu d’Edolas » pour Natsu.

En plus de l’édition standard, les fans peuvent désormais précommander deux éditions spéciales : l’édition FAIRY TAIL 2 GUILD BOX, qui comprend le jeu de base, l’artbook visuel « Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 » inspiré par le « Sorcerer Magazine » vu dans l’œuvre originale, un Shikishi spécial avec finition holographique (3 variantes au total), et plus encore. Les fans peuvent également précommander l’édition FAIRY TAIL 2 COMBO SET qui contient, en plus des éléments inclus dans la GUILD BOX, une illustration spéciale sur toile, avec reproduction de la signature du créateur de la série, Hiro Mashima.

Tous les joueurs qui acquerront FAIRY TAIL 2, en version physique ou numérique, avant le 6 janvier 2025, recevront en bonus exclusif le costume « Miss FAIRY TAIL Contest » pour Lucy, à titre de bonus d’achat anticipé.