Grâce à GameXplain, nous avons une nouvelle comparaison graphique pour la version de Xenoblade Chronicles X sur Nintendo Switch et l’originale sur Wii U.

L’une des grandes raisons de se procurer la version de l’année prochaine est l’amélioration graphique. Bien que Nintendo ait publié aujourd’hui seulement une courte bande-annonce, les améliorations sont déjà visibles. Monolith Soft a retravaillé les modèles de personnages, l’éclairage et d’autres aspects.

En plus des améliorations graphiques, Nintendo suggère l’ajout de nouveaux éléments scénaristiques. Nous attendons encore des précisions, mais il semble que nous pourrions avoir une conclusion plus complète. On ne sait pas encore s’il y aura des ajustements de gameplay ou d’autres améliorations. Pour Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Monolith Soft avait mis à jour certains éléments, comme l’interface utilisateur.

Battez-vous pour votre survie sur une planète mystérieuse et explorez votre environnement aux commandes d’un exosquelette géant dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch. Disponible à l’origine sur console Wii U en 2015, l’action-RPG sortira le 20 mars 2025 sur Nintendo Switch avec des graphismes améliorés, une histoire enrichie et bien plus encore.

An 2054. L’humanité a fui la Terre au cœur d’une guerre intergalactique impitoyable. Membre survivant de la colonie New Los Angeles (NLA), votre mission est de participer à la reconstruction d’un nouveau foyer sur Mira, une gigantesque planète hostile. Dans cet environnement ouvert qui s’étend sur cinq continents fascinants et regorge de créatures inconnues dont certaines titanesques, vous devrez vous battre pour l’avenir de l’humanité.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition place le personnage joueur au centre de l’action dans une aventure de science-fiction indépendante. Les apparences et les classes des avatars sont personnalisables et un système de combat très riche offre de nombreuses options. Une fois que les joueurs auront fait leurs preuves dans l’organisation BLADE, ils pourront déverrouiller un puissant Skell : un exosquelette géant et personnalisable qui augmente leurs capacités d’exploration et de combat pour les aider dans leurs aventures sur Mira.

Tout au long de la reconstruction, les joueurs rencontreront les habitants de NLA. Ils devront les aider à résoudre leurs problèmes et développer des affinités avec les membres de leur groupe pour déverrouiller des quêtes qui leur permettront d’obtenir de l’équipement rare, entre autres récompenses. Il sera également possible de rejoindre une escouade* en ligne pour participer à des missions multijoueur spécifiques, comme les missions Ennemi du monde, qui proposent un défi plus relevé. Les joueurs pourront en outre recruter les avatars d’autres joueurs pour les utiliser dans leur équipe dans le mode scénario en solo.

Il y a bien d’autres choses à découvrir dans cette version définitive du jeu. Qui, par exemple, est la silhouette encapuchonnée sur la plage ?