Psychose est un petit studio indie basé à Montréal, au Canada, mais avec une multitude de collaborateurs et développeurs expérimentés de partout dans le monde, notamment en France, Espagne, Croatie, Italie et Uruguay. Cela peut sembler ambitieux, mais nous sommes une petite équipe (moins de 10 développeurs). Je suis le fondateur de PI et également directeur technique en chef des projets, ainsi que producteur sur Forgotten Memories. La Team Psychoz était composée de talents comme Willfried Marcadet, un producteur et designer renommé qui enseigne désormais le game design en France, et Naddir Meridji, également enseignant expert en game design et level design. Nous avons voulu bâtir Psychose Interactive comme un lieu de collaboration où l’innovation et la passion pour le genre horreur priment. Chaque membre de l’équipe, bien que venant des quatre coins du monde, partage cette vision singulière de l’horreur : créer des expériences qui captivent l’âme et perturbent les sens.

Forgotten Memories va fêter ses 10 ans, ce remaster tombe à pic pour l’événement, est-ce voulu ?

Le temps passe très vite ! Oui, pour fêter les 10 ans, nous voulions que Forgotten Memories Remaster soit disponible pour le 20 avril, jour de la première sortie et aussi l’anniversaire de ma fille, une date symbolique pour moi. Malheureusement, des difficultés techniques ont repoussé cette sortie, mais l’attente en a valu la peine. Forgotten Memories est bien plus qu’un jeu : c’est une immersion dans des ténèbres élégantes, une exploration du subconscient et de ses terreurs profondes. Ce remaster, avec ses nouvelles améliorations graphiques, sonores, ajouts narratifs et ses mécanismes peaufinés, est un hommage à ce que représente le survival horror indie pour nous et pour nos fans.

Est-ce que le portage sur une console Nintendo en premier lieu a été une évidence ?

Oui, nous avions d’abord songé à la Wii U avec un prototype où le joueur 1 contrôlait Rose et le joueur 2, Deerhead (son vrai nom est « Wendigo »), un mode canapé assez amusant et terrifiant à la fois. La Nintendo Switch offre une combinaison unique d’accessibilité et d’immersion, permettant aux joueurs d’emporter cette atmosphère oppressante où qu’ils soient. Les contrôles spécifiques à la Switch nous ont permis d’intégrer des optimisations qui accentuent la tension, offrant une expérience où chaque choix est empreint de risques calculés et de frissons intenses.

L’équipe est plutôt « team Silent Hill » ou « team Resident Evil » ?

On est Team Silent Hill à 75 % et Team Resident Evil à 25 %. Silent Hill nous inspire pour son ambiance psychologique et sa capacité à plonger le joueur dans une terreur introspective. Resident Evil, de son côté, nous rappelle l’importance de la survie stratégique. Dans Forgotten Memories, nous avons cherché à capturer ce mélange subtil : des combats placés avec soin, des moments de solitude pesants et une bande-son qui murmure des vérités dérangeantes.

Il y a un peu de Silent Hill 2 dans Forgotten Memories (d’un point de vue sonore) et même un peu de Remothered, n’est-ce pas ?

Oui, nous sommes de grands fans de la bande-son de Silent Hill 2, 3 et même le 4. Cependant, Remothered (2018) est sorti après Forgotten Memories (2015), donc aucune inspiration là-dessus. 🙂 Par contre, le créateur de Remothered, Chris Darryl, qui était aussi directeur artistique pour FM, est un ami proche. Nous étions supposés produire Remothered ensemble, mais le timing ne l’a pas permis. Cela dit, les fans les plus observateurs peuvent peut-être ressentir une connexion entre les deux œuvres, une atmosphère commune.

Note intéressante, il y avait dans la version originale des traces de Remothered, quelques images de la Red Nun et de Jennifer en forme d’Easter eggs. Chris avait demandé d’avoir ses images dans FM, mais elles ont été enlevées dans la version Definitive Edition pour des raisons légales. Chris travaillait avec un studio italien et, même si nous avions un accord verbal, rien n’était signé. C’était un peu délicat, et cela m’a fait de la peine de les retirer du jeu. 🙂

En parlant de son, l’ambiance sonore est très importante dans un survival horror, et dans Forgotten Memories, elle est maîtrisée ! Comment Alexandre Berthaud et François Gratecap ont-ils rejoint l’équipe ?

L’ambiance sonore est conçue pour être un personnage à part entière, susurrant des secrets et amplifiant chaque silence. Alexandre et François ont su capturer cet équilibre fragile où le son devient une véritable extension de la peur, un écho des pensées refoulées de nos personnages.

Fait marquant concernant la bande sonore de Forgotten Memories

Le jeu était finaliste aux Canadian Game Awards en 2015. Nous avions eu plusieurs mentions dans différentes catégories (meilleur jeu indie, meilleur jeu mobile, etc.), mais c’est sa bande sonore et sa musique qui nous ont conduit en tant que finaliste. Elle avait été composée spécifiquement pour le jeu, y compris les paroles du thème principal, celui de Rose (publié sur notre chaîne YouTube cette semaine).

Est-ce qu’un second opus de Forgotten Memories est déjà en réflexion/en cours de développement ?

Oui, un jeu est en cours de développement, surnommé « Forbidden Memories ». Ce jeu étend largement l’univers et met l’accent sur la narration et le développement des personnages. Nous souhaitions un monde où chaque personnage porte un poids émotionnel influençant le gameplay, rendant chaque décision cruciale et chaque rencontre chargée de tension psychologique.

L’histoire de la version originale y est incluse, mais elle ne représente qu’une infime partie de toute la narration et a été également remodelée (ou comme on dit en anglais, rebootée) pour accommoder les nouveaux éléments narratifs et mécaniques de l’univers. Vous allez adorer ! 🙂

Pouvez-vous nous en dire plus sur les DLCs annoncés ?

Les DLCs sont conçus pour enrichir le récit et offrir des perspectives uniques de la version originale. Le premier épisode explore l’entrée de Rose au New Vineyard Institute, révélant des couches de vulnérabilité et de résilience. Elle est à la recherche d’Eden, sa motivation principale. Le second se focalise principalement sur ce qui arrive à Rose (attention spoilers) après avoir été possédée par Dorothy. On plonge Rose dans les profondeurs du Nowhere et de sa propre psyché. Ici, on explore la thématique jungienne qui avait été très peu abordée dans l’original.

Et aussi sur le roman graphique ? Sous quelle forme sera-t-il lisible ?

Notre roman graphique est une immersion visuelle dans l’univers de Forgotten Memories, un compagnon à l’expérience interactive. Chaque page capturera les détails sombres et lyriques de notre monde, offrant aux fans une plongée encore plus intime dans les arcanes du New Vineyard Institute et mettant en vedette nul autre que Rose Hawkins.

Quels sont vos jeux Nintendo préférés ?

Nous sommes de grands fans de Luigi’s Mansion, Metroid, Smash Bros, et des classiques Mario. Plus loin dans le passé, Super Mario Bros 1, 2, 3, Yoshi’s Island, Mario Paint, et Donkey Kong sur SNES nous ont aussi marqués. Notre amour pour ces jeux vient de leur capacité à créer des mondes captivants. Un livre interactif dans lequel on plonge pour vivre des expériences que la vie de tous les jours ne nous offre pas ! 🙂

Est-ce que vous trouvez encore le temps de jouer ?

Certains de nos collègues sont sur des jeux populaires, mais nous restons majoritairement des fans de jeux d’horreur. J’apprécie particulièrement observer les gens jouer aux jeux, et j’adore tout ce qui est indie, que ce soit en 2D, 2.5D ou 3D. Qu’ils soient bons ou mauvais, je trouve que même les jeux les plus modestes ont un charme, surtout dans le domaine de l’horreur indie.

Avec le développement des modes en ligne, pensez-vous qu’un survival horror peut se jouer en multi ?

Le survival horror est souvent une expérience de solitude, mais la présence d’un autre joueur peut créer une dynamique de confiance et de suspicion. Imaginez un monde où les décisions de votre partenaire peuvent devenir vos propres cauchemars… Cette idée nous fascine. Nous l’avions d’ailleurs prototypée avec des démos sur Nintendo Wii U il y a quelques années, mais c’était en mode canapé (couch co-op). L’idée reste la même en multijoueur, où un joueur ne sait pas où se trouve l’autre et peut surgir à tout moment pour l’empêcher de progresser dans sa quête ! On a toujours envie de le proposer ! 😉

Sur quelle licence de Nintendo rêvez-vous de travailler ?

Luigi’s Mansion est notre choix naturel. Avec sa capacité à mélanger frayeur et humour dans un équilibre délicat, c’est une licence avec un potentiel inexploité pour des récits sombres. Nous adorerions en proposer notre version horrifique.

Quels sont les films d’horreur que vous recommanderiez pour Halloween ?

Pour Halloween, il y a de très bons films d’horreur indie, notamment français, que je recommande à tout le monde (amis anglophones ou hispanophones également). Martyrs est l’un de ceux-là. Nous recommandons aussi Suspiria de Dario Argento pour son atmosphère onirique, ainsi que Les Diaboliques de Clouzot, un chef-d’œuvre du suspense. Sinon, dans l’horreur hollywoodienne, tout ce qui est « goofy-cheesy », comme les bons vieux films d’horreur des années 80. Entre autres : Halloween, Vendredi 13, Nightmare on Elm Street (Les Griffes de la Nuit), etc.

Je recommande aussi les films d’horreur japonais, qui sont souvent très bons et produits avec des budgets modestes ! Exemple : Ring, Grudge, tous deux adaptés en Occident. Ce sont des films terrifiants, mais leurs versions japonaises atteignent un autre niveau de terreur ! Ces films, tout comme Forgotten Memories, créent une angoisse durable qui reste en mémoire.

Le remake de Forgotten Memories est-il prévu pour la Switch 2 ?

Le remake n’aura pas lieu, mais pour de bonnes raisons. Son contenu sera utilisé pour les prochains DLCs et portages de Forgotten Memories Remaster. Notamment les mécaniques, contrôles, skins et tout ce qui avait été créé pour le remake. Une preview de tous ces éléments a déjà été montrée sur ma chaîne YouTube, mais ils sont prévus pour la prochaine console de Nintendo (nous avons déjà accès à ses spécifications, mais ne pouvons pas les mentionner, désolé) 🙂 .