Nintendo vient de lancer une toute nouvelle application mobile pour les utilisateurs de Switch Online, offrant enfin quelque chose que les fans de Nintendo réclament depuis très longtemps.

Profitez de la musique des jeux Nintendo, désormais sur votre appareil mobile avec Nintendo Music ! Cette application propose une vaste sélection de morceaux issus des franchises Nintendo ainsi que des playlists thématiques, organisées par personnages, moments emblématiques et ambiances. Des musiques récentes aux classiques nostalgiques, d’autres morceaux seront ajoutés au fil du temps. Nintendo Music est disponible dès aujourd’hui, exclusivement pour les abonnés actifs de Nintendo Switch Online.

Détendez-vous et écoutez les sons de Nintendo avec Nintendo Music, qui permet de diffuser ou de télécharger des bandes originales, de créer et partager des playlists, de parcourir des catégories variées et bien plus encore !

Plongez dans le coffre-fort musical de Nintendo et retrouvez les bandes originales de franchises telles que The Legend of Zelda™, Super Mario™ et Animal Crossing™, avec de nombreuses autres à venir. Naviguez parmi des playlists déjà prêtes ou recevez des recommandations basées sur votre historique de jeu sur Nintendo Switch.

Pas encore terminé le jeu ? Pas de souci ! Vous pouvez masquer les bandes originales qui pourraient révéler une fin importante ou un boss surprise. Écoutez vos morceaux préférés pendant 60 minutes en continu ou en boucle, sans interruption !

Profitez de tous les avantages d’un abonnement Nintendo Switch Online, incluant l’application Nintendo Music, et partagez-les avec jusqu’à sept autres membres !