Disney Music Parade est sorti sur mobile en 2021. Le jeu d’action rythmique présente des scènes de films Disney et Pixar, et les joueurs utilisent l’écran tactile pour taper et glisser en rythme avec la musique.

Disney Music Parade : Encore est un jeu d’action rythmique dans lequel les joueurs tapent en rythme sur des chansons Disney en traversant des scènes célèbres de films d’animation Disney recréées sur une scène scintillante. Nous savions déjà que le jeu sortira sur Nintendo Switch le 21 novembre au Japon, mais la sortie en Asie est désormais confirmée pour le 12 décembre 2024. Cette version comprendra une option en anglais, idéale pour l’importation.

Le jeu propose une sélection de 60 chansons Disney populaires, avec des titres emblématiques tels que « A Whole New World » d’Aladdin, « Under the Sea » de La Petite Sirène, « Let It Go » de La Reine des Neiges, et « How Far I’ll Go » de Vaiana. Chaque chanson possède sa propre scène unique que les joueurs parcourront à bord d’un train magique, créant ainsi une expérience musicale immersive.

Le jeu comprend également des Collections composées de différents « Music Rides » – 150 manèges éblouissants et colorés représentant des personnages Disney bien connus dans un style artistique éclatant – ainsi que des « Cristaux de mémoire » présentant des scènes célèbres des films d’animation Disney les plus aimés. Les joueurs s’amuseront à collectionner leurs personnages et scènes préférés des classiques de Disney