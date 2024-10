Tripwire Presents, la division d’édition de Tripwire Interactive qui se concentre sur la publication de jeux indépendants de qualité créés par d’autres studios, et le développeur Ice Code Games, créateur du très apprécié Hard West 2, sont heureux d’annoncer que Rogue Waters naviguera vers les consoles l’année prochaine. Ce roguelite tactique au tour par tour, imprégné d’une ambiance pirate, jettera l’ancre le 4 février 2025 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Rogue Waters est sorti le 30 septembre 2024 et est actuellement disponible sur PC via Steam, avec un score d’avis « Très positif », ainsi que sur l’Epic Games Store.

Rogue Waters est un roguelite tactique au tour par tour se déroulant dans un monde pirate envahi par une terrible malédiction. Recrutez un équipage de pirates hétéroclites et transformez-les en redoutables guerriers, liez-vous d’amitié avec des créatures mythiques du folklore pirate, naviguez à travers un monde en perpétuel changement et renversez le cours des batailles sur terre ou en mer en manipulant la carte pour obtenir un avantage dans un combat tactique renouvelé. L’équipage et le Kraken attendent vos ordres – répondrez-vous à l’appel ?

Caractéristiques principales de Rogue Waters :