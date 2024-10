Des bonbons ou un sort ! La nouvelle bande-annonce pour Little Nightmares III célèbre Halloween avec des images de l’Usine à bonbons et une première rencontre terrifiante avec la cruelle Superviseure.

Dans la nouvelle bande-annonce, les joueurs suivent les péripéties de Low et Alone dans la sombre Usine à bonbons, où des ouvriers travaillent jour et nuit pour produire des montagnes de sucreries sous le regard glacial de la Superviseure. Plus les deux enfants progressent dans les allées de l’usine, plus ils se sentent observés… Pour échapper à ce cauchemar sucré, Low et Alone devront agir main dans la main. Joyeux Halloween !

Little Nightmares III suit les aventures de Low et Alone, deux enfants qui cherchent à quitter le Nulle-Part. Coincés dans la Spirale, un ensemble de lieux cauchemardesques, les deux amis devront coopérer pour survivre dans ce monde aux mille dangers et échapper aux sinistres menaces qui rôdent dans les ténèbres. Pour la première fois dans la franchise, Little Nightmares III permet aux joueurs de jouer en solo avec un compagnon contrôlé par l’IA ou en mode coopératif en ligne pour deux joueurs.