Mindscape et Cosmocat Games sont ravis d’annoncer l’arrivée d’Astral Flux, leur jeu d’action et de plateformes, sur Nintendo Switch. Ce lancement s’accompagne d’une mise à jour gratuite, baptisée Submerged, qui sera disponible sur Steam dès aujourd’hui !

À propos d’Astral Flux

Astral Flux est un jeu d’action et de plateformes avec des éléments de rogue-lite, dans lequel vous embarquez pour une aventure à travers les étoiles dans des niveaux générés de façon procédurale. Les environnements en constante évolution promettent un renouveau à chaque partie, alors que le gameplay nerveux et intense vous forcera à rester sur vos gardes. Que vous deviez explorer des mondes extraterrestres inconnus ou affronter des ennemis venus d’une autre galaxie, votre voyage sera riche en rebondissements ! Si vous aimez l’esthétique rétro et le pixel art, vous devriez apprécier la beauté de ce monde conçu avec soin. Que ce soit sur Switch ou sur Steam, Astral Flux offre un mélange unique d’action/plateformes classique avec des mécaniques modernes inspirées des rogue-lites.

Fonctionnalités

Une rejouabilité infinie : Grâce aux niveaux dynamiques générés de façon procédurale, aucune partie ne ressemble à la précédente. À chaque tentative, vous devrez relever un nouveau défi !

Un pixel art sublime : Appréciez les visuels impressionnants qui donnent vie au monde d’Astral Flux, inspirés de l’esthétique rétro.

De l’exploration sous-marine : Avec la mise à jour Submerged, explorez un monde sous-marin mystérieux.

Mise à jour Submerged

Submerged vous propose de découvrir les mystères des profondeurs, ce qui ajoute une toute nouvelle dimension à l’aspect exploration d’Astral Flux, pour des parties toujours plus grisantes ! Mettez la main sur des trésors engloutis, échappez à de dangereuses créatures marines et levez le voile sur les mystères qui entourent ces profondeurs. Le jeu de base et la mise à jour arrivent sur Switch le 31 octobre. Astral Flux vous propose désormais de vous lancer dans une aventure interstellaire complète aux nombreuses possibilités.