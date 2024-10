En 1986, Square Enix ne s’attendait certainement pas à donner naissance à un des piliers du JRPG encore aujourd’hui. La licence Dragon Quest a longtemps été un phénomène d’une ampleur inégalée au Japon. C’est également une licence connue pour proposer tous les éléments attendus et classiques d’un RPG japonais. Autant dans ses mécaniques que dans son univers et ses histoires. Une série qui a su fidéliser des millions de joueurs japonais encore aujourd’hui et qui reste un phénomène unique à la sortie de chaque opus principal. Aussi célèbre qu’elle puisse être à travers les années, Dragon Quest a eu un commencement et ce début a été sur Famicom. Il y a notamment eu la première trilogie sur la console de Nintendo et c’est cette même trilogie qui s’apprête à revenir à travers des Remakes HD-2D à notre époque. Nous avons ainsi eu la chance de rapidement toucher au premier jeu de cette trilogie moderne, Dragon Quest III HD-2D sur Nintendo Switch.

Vers une nouvelle légende en 2024

Nous parlons de premier jeu mais nous parlons bien de Dragon Quest III. En fait, en décidant de proposer un remake de cette première trilogie, Square Enix choisit aussi de les sortir dans l’ordre chronologique de leur histoire. En 1988, la surprise était de taille lorsque nous jouions à Dragon Quest III et que nous découvrions qu’il s’agissait d’une préquelle. Une surprise qui prendra une autre forme à en croire les paroles des développeurs qui entendent bien nous surprendre à travers les autres Remakes à venir. Toutefois, nous ne sommes pas là pour perdre du temps à parler de jeu à venir sur un horizon lointain mais nous sommes réunis pour développer sur Dragon Quest III HD-2D qui arrive très prochainement. Pour ceux qui en douteraient ou qui auraient des craintes, le jeu est traduit en de nombreuses langues dont le français.

Dragon Quest III est le commencement de la trilogie Eldrick ou Roto. Nous vivons l’histoire du héros, fils d’Ortega, grand guerrier de renom du royaume d’Aliahan. Nous sommes réveillés par notre mère nous ordonnant de nous rendre voir le roi pour recevoir sa bénédiction et entamer notre périple pour détruire la source du mal rongeant le monde. Sur les quelques petites heures que nous avons jouées, difficile de donner une durée de vie globale sur ce remake. Impossible de dire également si le jeu propose un contenu narratif inédit à jouer que ce soit lié à la trame principale ou juste des annexes. Il nous faudra jouer beaucoup plus pour pouvoir répondre à cette question. En revanche, en quelques secondes nous pouvons visuellement et auditivement comprendre le travail de remake.

L’équipe Asano chez Square Enix, connue pour être derrière Octopath Traveler ou encore Triangle Strategy, montre encore leur maîtrise du Unreal Engine et du rendu HD-2D. Un rendu pixel d’une beauté exceptionnelle sublimant le jeu d’origine et modernisant parfaitement le style pour l’adapter à notre époque. Les jeux de lumières et de particules sont somptueux, la modélisation des personnages est très propre puis les décors sont plus détaillés que jamais. La bande-sonore orchestrale et arrangée participe également à donner un coup de jeune à tout ça. Ainsi, cette nouvelle réalisation convient parfaitement pour un remake de Dragon Quest III et les premières minutes de jeu ne peuvent que mettre tout le monde d’accord. Difficile encore de dire si la qualité se maintient bien sur tout le jeu, surtout qu’il nous a semblé noter quelques imperfections techniques en portable mais nous avons besoin de plus de temps pour creuser la question.

En termes d’expérience, le jeu propose un peu de liberté dès le début. En effet, alors que notre mère nous ordonne d’aller voir le roi d’Aliahan pour obtenir sa bénédiction et commencer notre quête, il est tout à fait possible de refuser afin de partir explorer la ville. Il est même possible de sortir de celle-ci et explorer l’île sur laquelle nous nous trouvons. Nous pouvons vivre nos premiers combats ou explorer le village de Rêvé au nord du château. Notre avancement restera limité tant que nous n’allons pas voir le roi comme convenu mais ça reste une pseudo-liberté qui s’apprécie d’autant plus à notre époque où la progression linéaire devient un étrange défaut pour certains types de joueurs. Pourtant, en soi la progression dans les villages et les villes reste tout ce qu’il y a de plus classique. Nous pouvons explorer les habitations, fouiller des affaires pour dénicher des objets ou parler aux PNJ.

Les zones habitées nous permettent aussi d’effectuer des achats d’objets ou d’équipement pour peu que nous ayons de l’argent à dépenser. Nous pouvons également nous rendre à l’auberge pour nous reposer et faire changer le cycle jour/nuit. Cycle qui change lorsque nous nous déplaçons sur la carte du monde. Soulignons que la nuit les ennemis sont bien plus dangereux. Puis tradition de Dragon Quest oblige, nous pouvons sauvegarder notre partie en nous rendant dans une église parler au prêtre. Celui-ci nous propose également de prier pour ressusciter nos personnages ou soigner leurs altérations d’état. Autre tradition de Dragon Quest, les rencontres aléatoires et le système de tour par tour avec même vue à la première personne lors des animations d’attaques. Un système avec une dimension tactique très classique du tour par tour dans un JRPG, gestion de groupe de héros et de leur magie.

Dragon Quest III HD-2D Remake n’est pas le premier remake de Dragon Quest III. Ainsi, le jeu original a déjà eu le droit à de nombreuses améliorations à travers les autres versions disponibles du jeu. Toute la question est de savoir les éventuelles propositions inédites et améliorations que ce remake 2024 nous propose. Nous avons pu en constater quelques-uns comme la possibilité de modifier le rythme des combats, un doublage des dialogues du jeu ou la présence d’une sauvegarde automatique. Des améliorations très attendues pour un jeu de 2024 pour en faire la version ultime et moderne de Dragon Quest III. Ceci étant dit et comme tout le reste, il nous faut jouer beaucoup plus pour pouvoir mieux lister les améliorations de ce Dragon Quest III HD-2D Remake.

Dragon Quest III HD-2D Remake sera disponible sur l’eShop comme en physique le 14 novembre 2024.

Premières impressions :

Dragon Quest III a marqué son monde et celui du RPG en 1988 puis lors de ses retours à différentes époques à travers différents remakes. Ce retour est une aubaine et permet à tous de redécouvrir ce monument du genre dans ce que nous pensons être les meilleures conditions pour jouer à Dragon Quest III. Tous les éléments sont réunis pour faire de Dragon Quest III HD-2D Remake l’un des meilleurs représentants du genre en 2024 comme il l’a été en 1988. Il faut maintenant savoir si Square Enix n’a fait que réunir ces éléments sur une cartouche ou si les développeurs ont réussi à bien mélanger la sauce pour que la recette fonctionne et confirmer le statut de roi de cet opus d’une série mythique du genre. Nous partons de ce pas poursuivre notre quête draconienne afin de cuisiner tout ça et ainsi pouvoir mieux répondre à vos interrogations.