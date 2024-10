Les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront utiliser l’application pour écouter, en streaming ou en les téléchargeant, leurs musiques Nintendo préférées sans coût supplémentaire.

Nintendo Music est une toute nouvelle application permettant d’écouter les bandes-son Nintendo sur tablettes et smartphones*1, de la mélodie mythique de Super Mario Bros. aux compositions épiques de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en passant par les musiques frénétiques de Splatoon 3 et bien d’autres. Disponible exclusivement pour les membres Nintendo Switch Online*2, l’application est utilisable sans coût supplémentaire par toute personne possédant un abonnement. Elle permettra de profiter de près de 40 ans de musique Nintendo.

Avec Nintendo Music, les utilisateurs peuvent accéder à des musiques en streaming ou les télécharger dans l’appli pour les écouter sur leur tablette ou leur smartphone quand ils ne sont pas connectés. Il est également possible de rechercher des chansons par titre de jeu, nom de piste, nom de liste de lecture ou même par capture d’écran. Tout en travaillant ou en étudiant, les utilisateurs peuvent mettre des titres en boucle ou prolonger les pistes sélectionnées jusqu’à 15, 30 ou 60 minutes pour une écoute ininterrompue. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’inquiéter des spoilers de jeux, car les bandes sonores susceptibles de dévoiler certains moments peuvent également être filtrées.

Les utilisateurs peuvent trouver leurs chansons préférées et créer des listes de lecture personnelles qu’ils peuvent partager avec d’autres, ou parcourir des listes de lecture créées par Nintendo. Ils recevront également des recommandations basées sur leur activité de jeu sur la Nintendo Switch. De nouvelles musiques seront ajoutées dans l’application au fur et à mesure.

Nintendo Music est disponible dès maintenant sans frais supplémentaires pour les détenteurs des abonnements Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Pack additionnel en Europe. Avec un abonnement Nintendo Switch Online ou Nintendo Switch Online + Pack additionnel, les joueurs peuvent également profiter du jeu en ligne avec les jeux compatibles sur Nintendo Switch, accéder à des bibliothèques de jeux classiques constamment enrichies, faire des économies sur certains jeux numériques en achetant des paires de bons pour jeux Nintendo Switch*3, entre autres avantages et offres spéciales.

Les souvenirs musicaux de toutes les séries Nintendo, dont Super Mario, The Legend of Zelda, Kirby, Pikmin, Metroid, Donkey Kong Country et bien plus, sont maintenant à portée de main !

*1 Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Internet et une tablette ou un smartphone compatible sont nécessaires pour utiliser l’appli. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.

*2 Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour profiter des fonctionnalités en ligne. Un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel est nécessaire pour jouer aux catalogues de jeux Nintendo 64 – Nintendo Switch Online, Game Boy Advance – Nintendo Switch Online et SEGA Genesis – Nintendo Switch Online. La période d’essai gratuit se transforme automatiquement en abonnement d’un mois à renouvellement automatique, sauf si le renouvellement automatique est désactivé à la fin de l’essai gratuit. Carte de crédit / compte PayPal requis pour les utilisateurs âgés de 18 ans minimum. La période d’essai gratuit ne peut pas être activée par un compte Nintendo doté d’un abonnement individuel ou familial actif. Une connexion permanente, un smartphone compatible et un compte Nintendo pour 13 ans minimum sont requis pour accéder à certaines fonctionnalités en ligne de l’application, dont le chat vocal. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. Les fonctionnalités en ligne, le cloud des données de sauvegarde, et les fonctionnalités d’application de smartphone Nintendo Switch Online sont disponibles dans les jeux compatibles. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Le contrat d’utilisation et les conditions d’achat et d’abonnement du compte Nintendo s’appliquent. https://www.nintendo.com/fr-fr/

*3 Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour l’achat et l’échange de bons pour jeux Nintendo Switch. Les bons pour jeux Nintendo Switch doivent être échangés dans les 12 mois suivant leur date d’achat, n’ont aucune valeur marchande, et ne peuvent pas être transférés, retournés, ou échangés contre de l’argent. Chaque bon pour jeu Nintendo Switch peut être échangé contre un jeu téléchargeable faisant partie du catalogue. Pour profiter de la remise, les bons pour jeux doivent être échangés contre deux jeux dont la valeur cumulée est supérieure au prix d’achat des bons pour jeux Nintendo Switch. Pour précommander un jeu avec un bon pour jeux Nintendo Switch, ce dernier ne doit pas expirer avant la date de lancement du jeu. Les bons pour jeux Nintendo Switch ne peuvent pas être combinés avec d’autres offres, remises ou offres promotionnelles, sauf indication contraire. Le catalogue des jeux est susceptible d’être modifié.