Le mois de novembre est là et la dernière ligne droite avant Noël se dessine. Si vous n’en pouvez plus d’attendre les fêtes de fin d’année, que vous avez besoin de vous détendre sur des bons jeux à tout petit prix, voici notre quarante-quatrième sélections de l’année des promotions sur l’eShop !

ScourgeBringer

4,24€ au lieu de 16,99€

ScourgeBringer est disponible sur l’eShop à tout petit prix ! Le jeu est actuellement à 4,24€ au lieu de 16,99€ jusqu’au 8 novembre.

Pour dompter ScourBringer, il faut accepter de mourir en boucle, accepter la difficulté très haute du titre qui mettra vos nerfs à contribution. Ce jeu mélange astucieusement le roguelike et le plateformer. Il possède un gameplay fluide, une direction artistique sympathique ainsi qu’une bonne histoire. Notre testeur lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Peglin

15,99€ au lieu de 19,99€

Oui, la promotion n’est pas très haute, mais voici la première promotion pour Peglin, ce fabuleux jeu. Il est disponible sur l’eShop à 15,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 7 novembre !

Peglin est un étonnant mélange entre le roguelike et Peggle. Dans ce jeu, vous lancez vos billes pour casser des briques et tuer les ennemis qui se trouvent face à vous. C’est une aventure hautement addictive que nous recommandons vivement. Nous lui avions mis 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Old School Musical

2,59€ au lieu de 12,99€

Changement de style et surtout de prix ! Vous n’avez pas les moyens, vous voulez découvrir une petite pépite sans trop dépenser ? Old School Musical est, jusqu’au 8 novembre, disponible sur l’eShop à 2,59€ au lieu de 12,99€ !

Old School Musical est un jeu de rythme à l’humour absurde qui sent la passion ! Le jeu est très drôle, et possède aussi un gameplay accessible, simple à prendre en main ainsi qu’une bande-son très réussie. C’est une très belle pépite à tout petit prix donc si vous avez trois euros sur vous… Notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cat Quest III

14,99€ au lieu de 19,99€

Cat Quest III, sorti en août, connait sa première promotion ! L’aventure féline est actuellement sur l’eShop au prix de 14,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 24 novembre.

Vous aimez les chats ? L’humour ? Les pirates ? Ces trois choses ? Alors n’hésitez pas, car Cat Quest III coche toutes les cases ! Pour les néophytes de la licence, sachez que les deux premiers opus de la licence sont aussi en promotion à tout petit prix si vous voulez vous lancer. En tout cas, Cat Quest III est un beau action-RPG et notre testeuse lui avait mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.