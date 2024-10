Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en novembre 2024, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle (7 novembre)

Le continent de Connexia a été fracturé ! Autrefois reliées les unes aux autres par le pouvoir du grand Unicéa, ses régions sont désormais des îles à la dérive dont les habitants sont coupés du reste du monde. Heureusement, Mario et Luigi sont là pour sauver la mise ! Peu après leur arrivé à Connexia, le duo part à l’aventure en compagnie de nouveaux alliés (et de quelques visages connus) pour raccorder les îles, découvrir ce qui a causé cette catastrophe et sauver le monde. Bienvenue à bord du Navisthme, moitié île, moitié navire ! Guidés par les courants, vous parcourrez les flots et découvrirez de nombreuses îles à la dérive. Chaque île est unique et regorge de nouvelles rencontres et d’endroits à explorer. En voici quelques-unes !

DRAGON QUEST III HD-2D Remake (14 novembre)

DRAGON QUEST III HD-2D Remake est une recréation du chef-d’œuvre culte et le point de départ de la trilogie d’Elric.

Plusieurs années auparavant, le grand héros Ortéga fit ses adieux à sa femme et son enfant pour accomplir sa mission d’anéantir l’Archidémon Baramos. Mais il échouera et la menace maléfique plane toujours sur le monde. C’est au jour de son seizième anniversaire que l’unique enfant d’Ortéga est convoqué par le roi d’Aliahan pour une mission de la plus haute importance : reprendre la quête de son père afin de vaincre Baramos et sauver le monde.

Recrutez différents alliés, dont trois pourront se joindre à votre équipe pour vous aider dans votre quête. Choisissez leur vocation, apparence et voix. Vous avez même une toute nouvelle vocation à votre disposition, exclusive à ce remake : Monstrologue ! Explorez quantité de villes, châteaux, grotte, tours et donjons au cours de votre aventure, avec de nombreux endroits cachés qui ne demandent qu’à être découverts.

Affrontez une grande variété de monstres dans des combats au tour par tour, typiques de Dragon Quest. Définissez une stratégie et alternez les armes, sorts et aptitudes pour venir à bout des ennemis retors qui vous attendent !

LEGO Horizon Adventures (14 novmebre)

Partez pour un futur lointain où une végétation luxuriante a envahi une Terre faite en briques LEGO. Rencontrez la tribu des Noras, installée dans le Cœur de la Mère, et découvrez les incroyables machines aux airs de dinosaures qui parcourent les forêts, les montagnes et les déserts s’étendant au-delà des murs du village… Rejoignez la chasseuse Aloy dans son combat pour sauver la Terre d’une ancienne entité numérique démoniaque et d’un groupe d’adorateurs du Soleil qui veulent mettre fin à l’ombre afin de baigner dans la lumière d’un monde en proie aux flammes.

Chassez des machines en solo avec Aloy ou débloquez Varl, Teersa et Érend, des héros truculents aux compétences uniques qui vous aideront à vaincre des ennemis et surmonter des défis. Amusez-vous à plusieurs en ligne, ou via une coop locale innovante sur un seul écran, afin de toujours jouer ensemble dans le même monde. Donnez un relooking unique au village du Cœur de la Mère, décorez-le selon vos envies et débloquez des bâtiments et décorations LEGO uniques. Vous pouvez même obtenir des tenues hilarantes pour vos amis !

Explorez des zones LEGO éblouissantes inspirées du monde d’Horizon, comme des forêts luxuriantes ou encore des montagnes impressionnantes et découvrez les secrets du passé d’Aloy. Aventurez-vous dans des creusets souterrains ou escaladez les emblématiques Grands-cous, le tout magnifiquement recréé en briques LEGO. Vous voulez encore plus de défis ? Rejouez des niveaux modifiés afin de vous mettre à l’épreuve et débloquez de nouvelles surprises, ou jetez un œil au tableau communautaire du Cœur de la Mère afin de venir en aide au village. Tentez de découvrir si vous êtes en mesure de maîtriser tous les aspects du jeu !

Farmagia (1er novembre)

Marvelous et Hiro Mashima s’associent pour présenter une toute nouvelle aventure pleine de combats de monstres effrénés et de simulation agricole satisfaisante. Après la mort du souverain de Felicidad, Glaza, le seigneur tyrannique, se saisit du pouvoir et impose un régime autoritaire aux habitants du monde. Incarnez Ten et ses amis Farmagia et commandez une armée de monstres, pour explorer et combattre à travers les terres perfides du Monde souterrain, en collectant des ressources pour reprendre votre ferme. Vous y améliorerez vos compétences en tant que Farmagia, en élevant de nouveaux monstres et en développant leurs nouvelles capacités, afin d’améliorer vos chances de gagner contre Glaza et l’Oración Seis. Avec son style unique, Hiro Mashima donne vie à des personnages mémorables et à des monstres originaux qui font de Farmagia le jeu ultime d’action et d’élevage de monstres ! Le jeu de base Farmagia comprend aussi le contenu téléchargeable exclusif à la version numérique « App. pour Petitan – Bonhomme de neige ».

Goblin Slayer -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST (15 novembre)

Goblin Slayer débarque sur consoles ! Avec un concept original signé Kumo Kagyu et un personnage principal créé par Noboru Kannatsuki, cette nouvelle histoire se déroulant dans le Monde aux Quatre Coins est le fruit des créateurs originaux. Dans ce RPG tactique fidèle à l’univers de Goblin Slayer, les joueurs doivent tenir compte du positionnement de leurs ennemis sur le champ de bataille, mais aussi de leurs capacités spécifiques et de leurs points faibles.

« Même si vos routes pourraient ne plus jamais se croiser,

Existe-t-il des personnes que vous aimeriez vivement revoir ?

Si l’occasion de vous retrouver se présentait,

Qu’accepteriez-vous de sacrifier ? »

Suivez une jeune héroïne qui prend la tête de la Guilde des Aventuriers dans une contrée reculée suite au décès de son père. Elle devra jongler entre ses devoirs de Maître de guilde et ses propres quêtes au fil de ses rencontres avec une ribambelle de compagnons et ennemis, dont des vampires et des elfes.

Un beau jour, elle découvre dans le bureau de son père un artefact qui aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Sans surprise, celui-ci attire les convoitises… La nouvelle Maître de guilde et ses compagnons sauront-ils y faire face et rétablir la paix ?

Les dialogues sont intégralement doublés en japonais pour une immersion totale des fans et des nouveaux venus dans ce monde de magie et de conflits, mettant en scène de nombreux personnages, inédits comme familiers !

Pour progresser dans ce RPG tactique prenant place dans l’univers de Goblin Slayer, les combats sont de mise :

Prenez part à des combats aussi complexes qu’équilibrés, ou concentrez-vous plutôt sur l’histoire en optant pour une difficulté moindre.

Choisissez des capacités et des sorts puissants pour survivre dans un maximum de zones et renforcer vos alliés.

Utilisez les pièges et le terrain à votre avantage grâce aux affinités d’attributs et imposez-vous sur le champ de bataille.

Formez votre équipe en choisissant parmi un grand nombre d’aventuriers dotés de métiers et de capacités uniques.

Zero to Dance Hero (21 novembre)

Devenez un héros ou une héroïne de la danse en partant de zéro ! Attrapez vos manettes Joy-Con™ et bougez en rythme avec la musique ! Apprenez à danser le hip-hop des bases jusqu’aux mouvements les plus complexes. Vous saurez sur qui compter pendant votre aventure musicale. Quatre instructeurs seront là pour vous accompagner !

Commencez par les bases : le Lesson Mode propose 30 cours qui vous permettront rapidement d’apprendre à bouger !

Le Free Mode vous permettra de mettre vos talents à l’épreuve. Apprenez six chorégraphies originales avec votre instructeur ou instructrice !

Activez le Camera Mode et changez l’angle de vue pendant un cours pour pouvoir observer chaque pas plus en détails !

MySims : Collection cosy (19 novembre)

Faites-vous d’adorables amis et découvrez des aventures créatives à travers les rééditions rétro de deux jeux irrésistibles dans MySims™ : Collection cosy. Utilisez votre imagination pour reconstruire une ville dans MySims™ et aidez un adorable royaume magique à devenir encore meilleur dans MySims™ Kingdom. Venez profiter des histoires à découvrir, des lieux à explorer et des nombreux personnages aux fortes personnalités que vous allez rencontrer.

Redécouvrez le charme de deux jeux MySims™ classiques, désormais disponibles sur Nintendo Switch™. Les personnages les plus appréciés des fans vous attendent et ont besoin de votre aide ! Il ne manque qu’une seule chose à ces jeux : votre touche créative ! Il est temps de créer les mondes les plus mignons que vous puissiez imaginer.

Vivez deux histoires charmantes — Détendez-vous avec ces doux contes de créativité et de découverte. Explorez deux mondes pleins de mystères à résoudre, de lieux à débloquer et d’habitants excentriques à aider.

Personnalisez d’adorables Sims et décorez leurs mondes — Créez d’adorables Sims et personnalisez les mondes qui les entourent ! Débloquez des vêtements ainsi que des options de construction en terminant différentes tâches et découvrez la multitude d’options que ces deux jeux proposent.

Faites-vous des amis tout au long du chemin — Rencontrez des personnages drôles et amicaux à la personnalité renversante ! Certains vous accompagneront tout au long de votre aventure, tandis que vous en rencontrerez d’autres en jouant et en explorant les lieux. Aidez-les à faire preuve de créativité et ils vous inspireront. Vous ne construisez pas seulement des maisons, mais aussi des communautés avec des habitants aussi adorables que mémorables !

Let’s Sing 2025 avec des tubes français (5 novembre)

Standard Edition : l’édition Standard de Let’s Sing 2025 inclut 40 chansons et un essai gratuit d’un mois au Passe VIP. Let’s Sing 2025 propose l’expérience de karaoke ultime, directement dans ton salon ! Aux côtés de ta famille et de tes amis, chante les derniers tubes et une large sélection de classiques intemporels. Mène jusqu’au bout ton périple vers la célébrité dans un tout nouveau mode carrière, ou rejoins les rangs des VIP pour accéder à encore plus de chansons. Joue chez toi ou en ligne, avec des chanteurs du monde entier !

Mars Survivor (1er novembre)

Après une catastrophe d’astéroïde, votre fusée s’écrase dans la nature sauvage de Mars. Explorez les mystères de la planète, élaborez votre stratégie d’évasion et construisez un abri pour vous protéger ! Partez en expéditions dangereuses pour recueillir des informations et des ressources. Combattez des hordes de créatures extraterrestres et sauvez d’autres survivants. Utilisez leurs compétences et connaissances pour défendre votre base contre une énorme attaque ennemie !

Tinkertown (4 novembre)

Venez visiter Tinkertown, une nouvelle expérience de jeu sandbox multijoueur rafraîchissante et relaxante ! Attrapez une pelle, une pioche ou une épée et entrez dans un royaume rempli de trésors, de magie et de dangers. Cet endroit magique, où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, n’attend que vous. Créez votre propre royaume fantaisiste, de la cabane d’aventurier confortable avec jardin aux petites villes parsemées d’espaces verts.

Un Nouveau Monde à explorer

Explorez tous les recoins de ce monde à génération procédurale en solo ou avec vos amis. Mais faites attention ! Des créatures et des monstres, grands comme petits, errent dans les parages, prêts à défendre leur territoire contre les intrus. Seuls les plus courageux des aventuriers oseront se confronter aux profondeurs des sombres donjons, dont les entrées se trouvent à différents emplacements du monde. Défiez les souverains de ces royaumes perdus, si vous l’osez ! De fabuleuses récompenses attendent ceux qui réussiront à vaincre les monstres !

Monarchy (6 novembre)

Faites preuve de génie tactique dans ce jeu de stratégie à défilement latéral en 2D où il vous faut établir votre base, gérer vos ressources, explorer la forêt mystérieuse et venir à bout de vos ennemis.

MIYAMOTO (7 novembre)

MIYAMOTO est un jeu de cartes au style japonais magnifiquement conçu. Construis ton deck avec les cartes gagnées après chaque bataille, et place stratégiquement des pions uniques pour remporter la victoire. Les maîtres comme Yoichi, Hanzo et les Yakuza peuvent être débloqués en collectant des pièces de bataille. Choisis parmi des cartes distribuées aléatoirement et construis ton deck à chaque combat. Utilise les capacités de tes pions à bon escient, comme le Kabuki, qui peut attaquer sur deux cases, le Shiba Inu, qui renforce les alliés proches, ou encore la Princesse, dont la puissance augmente avec le nombre d’alliés. Construis un deck puissant et défie Miyamoto, qui t’attend lors du combat final !

Magical Bakery (7 novembre)

Magical Bakery est un jeu solo de cuisine et de gestion qui se déroule dans una pâtisseries capables d’ensorceler les papilles de vos clients. Devenez maître en l’art de la pâtisserie magique et prouvez que nous êtes digne d’hériter d’un commerce !

Préparez des friandises magiques tout en affutant vos talents

En tant que jeune apprenti-e à l’Academie de pâtisserie Magique, il est temps de mettre vos compétences à l’épreuve ! Confectionnez de délicieuses friandises et ajoutez-y- des decorations magiques pour résoudre les problèmes de vos clients, réchauffer leurs coeurs ou égayer leurs journées.

Débloquez de nouveaux ingredients et améliorez votre pàtisserie

Mélangez, pétrissez, faites cuire et décorez avec gout ! Deux personnages spéciaux vous permettront de débloquer de nouveaux ingredients et d’améliorer votre pàtisserie. Le merchand et le forgeron sont là pour vous aider à faire de votre pâtisserie une vraie référence du monde des sucreries magiques !

Prouvez que vous êtes digne d’hériter de la pâtisserie magique

Remplissez votre destin ! Prouvez votre maîtrise en passant les examens de l’Academie de pâtisserie magique. Chaque dimanche, l’examinateur vous rendra visite afin d’evaluer vos progrès, donc relevez le défi et faites étalage de votre don pur la magie ! Montez de niveau pour débloquer des recettes et des ingredients, ainsi que pour apprendre à dominer le pouvoir des éléments, Héritez de la pâtisserie d’une vieille sorcière et travaillez dur pur donner une deuxième vie à ce commerce enchanté !

River City Saga: Three Kingdoms Next (7 novembre)

Dans River City Saga : Three Kingdoms, nous avions notre héros bien-aimé Kunio dans le rôle de Guan Yu, errant à travers les états en guerre de la Chine féodale. L’histoire reprend au lendemain de la bataille des Falaises Rouges et se poursuit jusqu’à l’apogée historique de la bataille des Falaises Rouges. jusqu’à l’apogée historique de la bataille des plaines de Wuzhang. Plaines de Wuzhang. Avec un total de 100 personnages uniques de River City, l’histoire ne se terminera pas sans un rebondissement comique.

NAIRI: Rising Tide (14 novembre)

Explorez une ville oasis animée remplie de personnages charmants, de ruines oubliées et de sombres conspirations dans le deuxième chapitre de NAIRI, une aventure narrative de puzzle sur la quête périlleuse de Nairi pour sauver sa famille. Naviguez dans des donjons-puzzles complexes ! Utilisez la nouvelle ceinture à outils pour combiner des objets de manière inventive et résoudre des énigmes ! Rassemblez des pièces pour recruter des personnages, découvrir des traditions cachées et personnaliser votre expérience avec des indices utiles et des systèmes de cartes ! Après les événements de NAIRI : La Tour de Shirin, Nairi continue sa quête pour sauver sa famille. Alors qu’elle et ses compagnons tentent de surmonter les nombreux dangers de la ville corrompue de Shirin, une prophétie apocalyptique menace de tout dévorer. Plongez dans un récit rempli de charme, d’aventure et d’animaux adorables. Un monde coloré dessiné à la main, regorgeant de personnages uniques, vous attend !

Dungeons of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret (28 novmebre)

Frayez-vous un chemin à travers les anciennes cavernes de la montagne Dreadrock. En tant que membre de l’Ordre de la Flamme, embarquez dans une quête sacrée pour trouver la Couronne de Sagesse. Découvrez la vérité derrière les pouvoirs du Roi Mort et choisissez votre destinée. Resterez-vous fidèle à la flamme, ou forgerez-vous votre propre chemin ?

Divine Dynamo Flamefrit

« Divine Dynamo Flamefrit » est un jeu d’action en 2D inspiré des jeux et animes classiques. Incarnez le héros Yuto dans des scènes d’aventure en vue de dessus, et pilotez le robot magique Flamefrit pour des combats de boss à la première personne ! Maîtrisez les deux styles de gameplay pour rétablir la paix dans le monde parallèle d’Hologard !

■Une aventure fantaisiste qui revisite les classiques !

Yuto est un maître de l’épée et peut déclencher différentes attaques à l’aide d’un seul bouton. Répétez vos attaques pour réaliser un combo de 3 coups, ou chargez une taillade enflammée ! En défense, Yuto peut également effectuer des roulades pour éviter les attaques ennemies, voire les contrer avec une attaque bien placée. Trouvez et recrutez des alliés pour les appeler au combat afin de bénéficier de puissantes attaques magiques ou d’une aide pour les pièges dangereux. Partez à l’aventure dans le royaume magique d’Hologard avec vos amis les plus fidèles !

■Affrontez les boss avec vos alliés dans des combats intenses à la première personne !

Les combats contre les boss modifient complètement le point de vue, laissant place à la première personne. Utilisez la visée pour contrôler Flamefrit et neutraliser les sorts de l’ennemi, et attaquez ce dernier lorsqu’il s’approche ! Protégez-vous bien pour charger le pouvoir de Flamefrit ! Venez à bout de vos ennemis avec le « Sabre de flamme » ! Appelez vos amis dans leurs dynamos divines pour lancer de puissantes attaques et obtenir un avantage critique. Chaque allié que vous recrutez augmente votre force de combat, alors découvrez-en le maximum au cours de votre périple !

■Nouveau mais nostalgique ! Comme au bon vieux temps !

Avec des graphismes qui évoquent une certaine époque rétro 16 bits, les joueurs se sentiront comme chez eux dans le monde d’Hologard. Divine Dynamo Flamefrit s’efforce d’offrir une vision authentique des jeux et animes des années 90. Vous trouverez ici tout ce qui est cool et classique et que vous avez tant aimé à l’époque !

Metal Slug Tactics (4 novembre)

METAL SLUG est de retour avec un tout nouveau jeu dans l’univers de METAL SLUG. Découvrez une nouvelle facette du jeu de tir et d’action emblématique, et plongez dans un RPG tactique dynamique avec des éléments de rogue-like ! Super fun et léger, Metal Slug Tactics reprend les éléments qui ont donné à METAL SLUG ses lettres de noblesse, et les convertit au genre tactique !

RPG TACTIQUE AVEC DES ÉLÉMENTS DE ROGUE-LIKE

Découvrez les combats dynamiques iconiques de la série METAL SLUG sous un angle entièrement différent. Remplissez votre barre d’adrénaline pour débloquer des super-attaques et utilisez-les judicieusement. Gagnez une précieuse expérience de combat après chaque affrontement, et débloquez des armes ou des attributs bonus pour améliorer la puissance de feu de votre équipe.

SOLDATS, RASSEMBLEMENT !

Faites votre choix parmi différents frères d’armes emblématiques pour créer l’équipe parfaite et mettre fin à la guerre. Lancez des attaques simultanées sur vos cibles avec le mécanisme sync. et infligez énormément de dégâts aux ennemis ! N’oubliez pas d’appeler les renforts si votre équipe a besoin d’aide ! La grosse artillerie sera alors envoyée en appui : le Metal Slug, des raids aériens, à vous de choisir !

COMBATTEZ ET REMPORTEZ LA VICTOIRE

Mettre fin à la guerre ne sera pas simple. De nombreux défis vous attendent : préparez-vous à mourir encore et encore, mais n’abandonnez jamais ! Jouez et rejouez vos missions préférées autant que vous le voulez ! Utilisez les compétences acquises au cours de chaque combat remporté jusqu’ici pour éliminer vos ennemis !

Harry Potter: Quidditch Champions

Harry Potter : Quidditch Champions sera vendu en version autonome et en Édition Deluxe. Une fois de plus, il n’y aura pas de microtransactions. L’Édition Deluxe inclut le jeu de base ainsi que les Packs des maisons Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle et Gryffondor, et 2 000 pièces d’or à dépenser en jeu. Notez que l’or ne peut être gagné qu’à travers la progression du jeu.

Voici le récapitulatif des packs :

Pack Maison Serpentard

Skin de balai Hurricane Stormrider de Serpentard

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard de Serpentard

Emblème de la maison Serpentard

Pack Maison Poufsouffle

Skin de balai Sandstorm Stormrider de Poufsouffle

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard de Poufsouffle

Emblème de la maison Poufsouffle

Pack Maison Serdaigle

Skin de balai Cyclone Stormrider de Serdaigle

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard de Serdaigle

Emblème de la maison Serdaigle

Pack Maison Gryffondor

Skin de balai Firestorm Stormrider de Gryffondor

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard de Gryffondor

Emblème de la maison Gryffondor

Tetris Forever (12 novmebre)

Les jeux Tetris s’inscrivent dans une chronologie interactive qui célèbre le jeu de puzzle original et inspirant et raconte l’histoire unique de l’évolution du jeu, qui est passé d’un petit effort d’un seul programmeur derrière le rideau de fer à une franchise de jeu internationale à la popularité inaltérable.

Explorez quatre décennies d’histoire de Tetris avec plus de 15 jeux, dont plusieurs classiques qui font leurs débuts hors du Japon pour la première fois. Revivez les origines de 1984 avec une reconstitution fidèle du premier Tetris sur l’ordinateur Electronika 60, affrontez le jeu multijoueur favori Tetris Battle Gaiden, déclenchez des explosions massives pour dégager les lignes dans Super Tetris 2 + Bombliss, et profitez de nombreux autres jeux classiques.

Les jeux simples et multijoueurs inclus dans Tetris Forever comprennent des versions de l’Apple II, de la Nintendo Entertainment System, de la Game Boy et des consoles japonaises de Nintendo, la Famicom et la Super Famicom.

Voici quelques-uns des jeux inclus :

Tetris , sorti par Spectrum Holobyte en 1988 sur Apple II

, sorti par Spectrum Holobyte en 1988 sur Apple II Tetris , sorti par Bullet-Proof Software en 1988 sur Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1988 sur Famicom Hatris , sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom Tetris 2 + Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1990 sur Famicom Hatris , sorti par Bullet-Proof Software en 1991 sur Game Boy

, sorti par Bullet-Proof Software en 1991 sur Game Boy Hatris , sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Nintendo Entertainment System

, sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Nintendo Entertainment System Super Tetris 2 + Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1992 sur Super Famicom Tetris Battle Gaiden , sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban , sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1993 sur Super Famicom Super Tetris 3 , sorti par Bullet-Proof Software en 1994 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1994 sur Super Famicom Super Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Super Famicom

, sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Super Famicom Super Bombliss , sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Game Boy

, sorti par Bullet-Proof Software en 1995 sur Game Boy Super Bombliss DX, sorti par Bullet-Proof Software en 1998 sur Game Boy

Tetris Forever propose également un tout nouveau jeu, Tetris Time Warp, développé par Digital Eclipse. Cette nouvelle version du classique permet aux joueurs de « voyager » à travers différentes époques de Tetris, avec un mélange dynamique de graphismes, de styles de jeu et de mécaniques en temps réel.

Les caractéristiques clés de Tetris Forever incluent :

Le jeu qui a tout commencé : Digital Eclipse a recréé fidèlement la première version de Tetris, créée par Alexey Pajitnov sur un ordinateur soviétique « Electronika 60 ». Découvrez le look et les sensations de Tetris tel qu’Alexey l’avait imaginé en 1984.

: Digital Eclipse a recréé fidèlement la première version de Tetris, créée par Alexey Pajitnov sur un ordinateur soviétique « Electronika 60 ». Découvrez le look et les sensations de Tetris tel qu’Alexey l’avait imaginé en 1984. Lignes du temps interactives : Explorez un musée virtuel avec du matériel d’archives, notamment des vidéos, des photos, des publicités originales et des jeux jouables restaurés en haute définition et présentés chronologiquement.

: Explorez un musée virtuel avec du matériel d’archives, notamment des vidéos, des photos, des publicités originales et des jeux jouables restaurés en haute définition et présentés chronologiquement. La véritable histoire de Tetris : Avec plus de 90 minutes de documentaires inédits produits par Area 5—créateurs de Outerlands et Grounded: The Making of The Last of Us—plongez dans l’histoire authentique de Tetris sous sa forme la plus pure.

: Avec plus de 90 minutes de documentaires inédits produits par Area 5—créateurs de Outerlands et Grounded: The Making of The Last of Us—plongez dans l’histoire authentique de Tetris sous sa forme la plus pure. Un tout nouveau jeu Tetris : Tetris Time Warp, une variante inédite par Digital Eclipse, où jusqu’à quatre joueurs peuvent voyager à travers différentes époques de Tetris en temps réel pour découvrir une variété de styles graphiques et de mécaniques mémorables !

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest (14 novembre)

L’histoire se déroule sur un planétoïde entouré de deux soleils et sur lequel quatre espèces vivaient en parfaite harmonie… Jusqu’au jour où le Dr Funfrock, un brillant scientifique, inventa le clonage et la téléportation, plongeant peu à peu les habitants sous son contrôle total. Dans la peau de Twinsen, vous êtes un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif pourchassé par les sbires du Dr Funfrock. Au gré de votre périple d’île en île, vous devrez rechercher sans relâche les rebelles qui forment un réseau secret dans le but de mettre fin à l’occupation des clones.

Armé de votre curieuse Balle Magique, qui deviendra de plus en plus puissante au fil de l’aventure, vous seul êtes capable de renverser le pouvoir en place…

Funko Fusion (15 novembre)

Menaçant et doublé par l’incomparable Clancy Brown (Les Évadés, Highlander, Invincible, Detroit: Become Human), les fans ont enfin été présentés au méchant diabolique de Funko Fusion, Eddy, l’homologue profondément tordu et immensément puissant de Freddy Funko.

Avec des rêves de domination totale, Eddy possède la sombre capacité de prendre possession des habitants des mondes provenant de la pop culture de Funko Fusion, créant ainsi une armée de personnages corrompus inspirés par des franchises telles que Jurassic World, Retour vers le futur, The Thing, Chucky et bien d’autres. Alors que les joueurs s’efforcent de riposter, ils construiront leur propre équipe de héros jouables, chacun doté d’outils uniques pour le combat et les énigmes.

En parlant de héros, la légende des comics Robert Kirkman a rejoint le panel en tant qu’invité surprise pour partager plus d’informations sur l’inclusion de Invincible et The Walking Dead de Skybound Entertainment. Kirkman a ensuite offert au public un premier aperçu du niveau Invincible de Funko Fusion ainsi que des personnages jouables Invincible et Omni-Man en action, avec un aperçu de Rick Grimes et Michonne de The Walking Dead.

Les panélistes comprenaient également le PDG et fondateur de 10:10 Games, Jon Burton, ainsi que le co-fondateur et chef de la publication Arthur Parsons ; Jason Bischoff, vice-président des licences et du développement commercial chez Funko ; Ian Cooper, directeur créatif de Monkeypaw Productions et partenaire de production de Jordan Peele, qui a partagé des détails passionnants sur la transformation du film NOPE en jeu vidéo pour la première fois ; et l’acteur vocal préféré des fans, Kellen Goff, qui a été annoncé pour reprendre son rôle de Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy’s dans Funko Fusion.

Stray (19 novembre)

Gagnant des prix The Game Awards 2022 du meilleur jeu indépendant et du meilleur premier jeu indépendant, Stray est un jeu d’aventure à la troisième personne qui se déroule dans les allées détaillées et éclairées au néon d’une cybercité en décomposition et dans les environnements sombres de ses bas-fonds. Dans la peau d’un chat errant, les joueurs parcourent les environs de haut en bas, se défendent contre des menaces imprévues et résolvent les mystères de ce lieu peu accueillant peuplé de droïdes curieux et de créatures dangereuses. Voyez le monde à travers les yeux d’un chat et interagissez avec l’environnement de manière ludique. Soyez furtif, agile, stupide et parfois aussi ennuyeux que possible avec les étranges habitants de ce monde mystérieux.

Percez un mystère ancestral pour vous échapper de la cyber-cité oubliée de Stray .

. L’édition physique est accompagnée de 6 cartes illustrées en couleur.

Ne passez pas à côté de l’occasion d’incarner un chat dans cette aventure à la troisième personne totalement unique développée pour la Nintendo Switch par BlueTwelve Studio.

Stray sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 19 novembre 2024.

Amber Isle (21 novembre)

Réduite à ses derniers habitants, Amber Isle a connu des jours bien meilleurs, et dans un ultime effort pour la sauver, le maire Clawsworth, un iguanodon grincheux, jette un regard attentif mais cynique sur la nouvelle entreprise, espérant qu’Amber Isle pourra retrouver ses jours de gloire. Après avoir créé leur propre personnage paléo, les joueurs s’aventureront dans le monde d’Amber Isle, passant leurs journées à entretenir leur boutique, à se lier d’amitié avec les habitants et à améliorer suffisamment le village pour convaincre d’autres paléofolks d’y revenir et d’y élire domicile de façon permanente.

Ouvrez votre boutique : Personnalisez, nommez et gérez votre boutique comme vous l’entendez. Utilisez les bénéfices pour débloquer de nouveaux décors, murs, sols et bien plus encore, afin de rendre votre espace unique.

Reconstruisez l’île : Reconstruisez, décorez et débloquez de nouvelles zones à explorer sur l’île d’Ambre. Avec suffisamment d’améliorations, les Paléofolks commenceront à s’installer sur l’île de façon permanente.

Rencontrez vos voisins : L’île d’Ambler abrite 48 Paléofolk différents avec lesquels vous pourrez vous lier d’amitié, notamment des mammifères de l’ère glaciaire, des amphibiens du Permien, des animaux marins, des invertébrés et bien plus encore.

Paléo-you : Exprimez votre penchant pour la préhistoire et créez votre propre Paléofolk – changez vos vêtements, vos emblèmes et vos couleurs pour créer votre paléopersonnage parfait.

Le saviez-vous ? Le Tyrannosaurus rex est plus proche de nous aujourd’hui que le Stegosaurus ? Le T.rex a vécu il y a 66 millions d’années, mais le Stégosaure a vécu plus de 80 millions d’années avant que le T.rex n’existe ! Heureusement pour nous, ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent sur l’île d’Ambre. Notre Paléofolk est composé d’animaux préhistoriques issus de différentes époques géologiques, qui attendent tous de vivre heureux côte à côte sur votre île !

On Your Tail (21 novembre)

Vivez une aventure en bord de mer inoubliable et pleine de mystères avec On Your Tail™, une simulation de vie narrative dans laquelle vous pourrez vous détendre tout en menant l’enquête, et où vous devrez jouer cartes sur table. On Your Tail™ raconte les aventures de l’intrépide Diana, qui souhaite passer des vacances d’été parfaites dans le charmant village en bord de mer de Borgo Marina. Pour une curieuse comme elle, cela signifie trois choses : explorer la zone et faire la connaissance de ses habitants excentriques, se détendre en profitant des activités uniques de la région, et percer les mystères locaux les plus fascinants.

Explorez un magnifique village italien en bord de mer, créé avec amour par l’équipe de développement Memorable Games, située en Italie, et aidez la détective en herbe Diana à passer un été palpitant dans ce jeu d’aventure narratif en 3D à la troisième personne.

Découvrez les petits et grands secrets qui se cachent derrière l’apparence idyllique de Borgo Marina. Fouillez les rues et les boutiques, et rassemblez des indices sur les personnages, les lieux et les événements afin de démasquer le voleur qui menace le village autrefois tranquille.

Faites appel à vos compétences d’enquête, d’interrogatoire et de déduction pour découvrir la vérité via un jeu de cartes stratégique et passionnant.

Préparez de délicieuses recettes locales ou essayez-vous à la pêche (et profitez-en pour vous faire un peu d’argent de poche). Allez faire un tour à la plage, jouez à la salle d’arcade, ou passez la nuit à admirer le ciel étoilé. Borgo Marina est un lieu de détente où vous êtes libre de passer l’été comme vous le souhaitez.

Nine Sols (26 novembre)

Nine Sols est un jeu d’action/plateforme en 2D avec une riche histoire, dessiné à la main, qui propose des combats centrés sur la déviation, inspirés de Sekiro. Embarquez pour un voyage dans une fantasy asiatique, explorez une terre autrefois habitée par une ancienne race extraterrestre, et suivez la quête vengeresse d’un héros qui veut abattre les 9 Sols, les redoutables souverains de ce royaume abandonné.

À New Kunlun, le héros Yi a réveillé les 9 souverains de ce royaume oublié. Son but est de vaincre les 9 Sols dans cette ville désertée.

« Deviens un avec la voie du Tao… »

New Kunlun, le dernier sanctuaire des Solariens, est resté silencieux pendant des siècles. À l’intérieur de ce vaste royaume, les anciens dieux ont laissé aux mortels une terre promise, protégée à jamais par des rituels sacrés, mais la vérité de ce monde reste inconnue de la plupart. Tout change lorsque Yi, un héros oublié depuis longtemps, est réveillé par un enfant humain.

Suivez Yi dans sa quête vengeresse contre les 9 Sols, de redoutables souverains de ce royaume oublié, et éliminez tous les obstacles sur votre chemin avec des combats inspirés de Sekiro. Explorez un univers unique appelé « Taopunk » qui mélange des éléments de cyberpunk avec le taoïsme et la mythologie de l’Extrême-Orient. Dévoilez les mystères d’une ancienne race extraterrestre et découvrez le destin de l’humanité.

Combat 2D inspiré de Sekiro : Tranchez, déviez, foncez sur vos ennemis et faites-les exploser avec des talismans taoïstes ! Chaque combat combine des séquences d’action rapides et brutales avec des mécaniques classiques de plateforme.

Tranchez, déviez, foncez sur vos ennemis et faites-les exploser avec des talismans taoïstes ! Chaque combat combine des séquences d’action rapides et brutales avec des mécaniques classiques de plateforme. Combats contre des boss intrigants : Préparez-vous à affronter de vicieux gardiens antiques et des créatures horribles. Soyez patient et utilisez chaque mouvement à votre disposition, en combinant les attaques de Yi et son arc divin pour vaincre ces figures surdimensionnées.

Préparez-vous à affronter de vicieux gardiens antiques et des créatures horribles. Soyez patient et utilisez chaque mouvement à votre disposition, en combinant les attaques de Yi et son arc divin pour vaincre ces figures surdimensionnées. Univers Taopunk : Quand le cyberpunk rencontre le taoïsme, fusionnant des éléments de science-fiction avec la mythologie/fantaisie orientale, le genre expérimental du Taopunk est né.

Quand le cyberpunk rencontre le taoïsme, fusionnant des éléments de science-fiction avec la mythologie/fantaisie orientale, le genre expérimental du Taopunk est né. Exploration : Traversez les régions interconnectées de New Kunlun. Découvrez des secrets et rassemblez les morceaux de l’histoire derrière la vengeance de Yi.

Traversez les régions interconnectées de New Kunlun. Découvrez des secrets et rassemblez les morceaux de l’histoire derrière la vengeance de Yi. Aide des habitants : Rencontrez des PNJ intéressants de ce monde et interagissez avec eux pour obtenir des améliorations, acquérir de nouvelles capacités et découvrir des technologies utiles.

Rencontrez des PNJ intéressants de ce monde et interagissez avec eux pour obtenir des améliorations, acquérir de nouvelles capacités et découvrir des technologies utiles. Environnements et animations dessinés à la main / Manga : Nine Sols est rempli de paysages minutieusement dessinés à la main, dans un style d’animation proche de l’anime, avec des animations en sprites et des scènes coupées inspirées du manga japonais.

Des créateurs des jeux d’horreur psychologique primés Detention et Devotion vient le dernier titre de Red Candle Games, Nine Sols. Le studio vise à offrir un jeu de plateforme d’action stylisé, qui soit cohérent et complémentaire à sa riche histoire narrative. C’est le projet le plus ambitieux à ce jour pour ce studio indépendant.