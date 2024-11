Après Hot Wheels Unleashed et sa suite, la marque de jouets Mattel sort un troisième jeu lié à sa licence automobile phare avec Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem. Alors que les fêtes de Noël approchent doucement mais sûrement, nous nous doutons bien que le but de la sortie de ce jeu n’est pas simplement d’être vendu en grand nombre. Son véritable but, sans doute, est de faire la promotion de petites voitures présentes dans la vie réelle pour qu’elles apparaissent dans la liste au Père Noël d’un maximum d’enfants. Alors, simple jeu marketing ou véritable jeu vidéo ? C’est ce que nous allons voir.

Entrez dans l’arène !

Hot Wheels Monster Trucks : Stunt Mayhem, contrairement à ses deux prédécesseurs de la même licence, n’est pas un jeu de course. Eh oui, nous pilotons des Monster Trucks, pas des bolides qui filent à toute vitesse ! Chaque session de pilotage se situe donc dans une arène dans laquelle nous allons devoir faire le show pour le public. Pour ce faire, nous allons pouvoir faire des cascades et détruire le décor afin de récupérer un maximum de points de spectacle.

Lorsque nous commençons à jouer, nous démarrons par un tutoriel plutôt bien fait. On nous explique les bases de la conduite, puis comment réaliser de belles cascades. Une fois notre apprentissage terminé, nous arrivons dans le menu principal pour voir les différents modes de jeu.

Nous avons un mode Carrière, un mode multijoueur et un mode solo.

Le principal intérêt du jeu réside, vous vous en doutez, dans le mode Carrière. Ce mode permet, au fur et à mesure que nous progressons, de débloquer de nouveaux véhicules (qui sont au nombre de 20 au total). Evidemment, comme écrit dans l’introduction, ces véhicules sont tous disponibles dans la vie réelle dans la plupart des magasins de jouets. Et, on ne voit pas vraiment, à part faire de la publicité pour les jouets réels, à quoi servent ces voitures en virtuel. En effet, les voitures n’ont aucune caractéristique particulière si ce n’est l’apparence. Mais, pour avoir joué avec un petit garçon fan d’Hot Wheels, cela n’a aucune importance pour les enfants. Le simple fait de jouer avec une voiture différente suffit à leur donner une certaine satisfaction.

Donc, lorsque nous lançons le mode Carrière, nous commençons avec un seul véhicule. Lors de chaque défi à accomplir, il y a plusieurs objectifs à atteindre. Ces objectifs concernent le nombre de points de spectacle à atteindre, le nombre d’éléments à détruire et éventuellement certaines cascades particulières à réaliser. Pour chaque objectif atteint, nous obtenons une roue en récompense. Et lorsque nous avons toutes les roues d’une zone donnée, nous obtenons un badge. Ainsi, pour réussir à 100% le mode Carrière, il faut obtenir tous les badges pour un total de 7. Quand on sait que chaque zone correspond à un environnement, cela fait peu d’arènes différentes.

Concernant les autres modes de jeu, ils reprennent les mêmes ingrédients que le mode Carrière, que ce soit en solo ou à 2 sur le même écran. Nous trouvons donc rapidement une certaine lassitude à cause de la répétitivité du jeu.

Prêts à faire le show ?

Manette en main, le jeu est plutôt sympathique. Les cascades s’enchaînent assez facilement et nous comprenons rapidement les mécaniques du jeu. Afin de maximiser les points de spectacle que nous générons, il va falloir réussir à la suite des cascades différentes pour remplir une jauge de spectacle et créer une chaîne qui va multiplier les points accumulés. Mais si notre véhicule finit sur le dos, cette chaîne est détruite et on peut dire au revoir à tous les points de la chaîne. Si nous ne faisons rien pendant un certain temps, la chaîne s’arrête aussi mais les points accumulés sont conservés. Mais plutôt que de ne rien faire, nous pouvons aussi stopper la chaîne (et donc conserver les points) en activant notre jauge de spectacle, créant une cascade spéciale.

Bref, il va falloir un petit peu réfléchir pour optimiser nos points car si on enchaîne les destructions et les cascades aléatoirement, le résultat ne sera pas à la hauteur de nos espérances.

Enfin, il existe une dernière façon de gagner des points de spectacle en allant sur un looping particulier de l’arène. Mais pour aller sur ce looping, il faudra d’abord trouver la clé cachée quelque part. Cela permet d’ajouter un objectif sympathique qui rapporte pas mal de points facilement.

Une réalisation correcte

La réalisation de Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem concernant les graphismes et la bande son est correcte. Les graphismes permettent de bien identifier les voitures et chaque environnement est plutôt sympa visuellement.

La bande son, elle aussi, est tout à fait correcte. Le bruit du moteur de la voiture est recouvert par une musique aux tons Rock Metal, très en raccord avec le thème du jeu : les Monster Trucks.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem est au prix de 40€ sur le Nintendo eShop. Oui, vous avez bien lu : 40€ ! Cela nous paraît très cher pour ce jeu, certes correct, mais au contenu et à la durée de vie pas si énormes que cela.