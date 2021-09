Hot Wheels Unleashed (Nintendo Switch) – Le test

La Nintendo Switch est une console propice à la nostalgie. Que ce soit à travers des remasters ou des remakes, les jeux Super Nintendo ou Nintendo première du nom, disponibles sur le Nintendo Switch Online, les fans de retro sont servis. Mais avec Hot Wheels Unleashed, c’est notre plus tendre enfance qui est sollicitée. Il est fort possible qu’en étant petit, vous avez joué avec une voiture Hot Wheels. Les petites voitures produites par Mattel étaient capables d’aller si vite qu’elles faisaient des loopings ! Mais est ce que les mêmes sensations se retrouvent dans le jeu video? C’est ce que nous allons voir …

L’esprit original

Hot Wheels Unleashed propose de jouer avec les voitures de votre enfance en jeu vidéo. L’effort a été fait pour reproduire virtuellement ces petits bolides. Ce ne sont pas moins de soixante-six véhicules originaux qui sont disponibles au lancement du jeu. Enfin, disponible si vous avez débloqué le véhicule en question ! Car au début du jeu, seulement trois voitures seront jouables. Mais au fur et à mesure que vous jouez, vous en débloquerez de nouvelles. On reconnaît tout de suite les voitures originales avec leurs flammes sur les côtés. De plus, de nombreuses voitures d’autres licences vont venir s’ajouter à cette collection. Vous pourrez retrouver des véhicules de l’univers de Batman, des Tortues Ninja ou de Retour vers le Futur par exemple. De ce point de vue là, nous sommes donc plutôt pas mal et assez proche de l’esprit d’origine de Hot Wheels.

Un gameplay bancal …

Hot Wheels Unleashed propose plusieurs modes de jeux. Le mode « défis », le mode multijoueur en local et en ligne, et le mode création de circuits. En course, il vous sera possible de sélectionner quatre niveaux de difficulté. Plus c’est difficile, et plus l’intelligence artificielle de vos adversaires sera coriace.

Peu importe le mode de jeu choisi, hormis la création de circuits, il vous faudra arriver le plus vite possible sur la ligne d’arrivée. Et c’est là, que les choses commencent à se corser. Pour arriver en première position, il faudra utiliser votre boost afin d’obtenir une grosse accélération. Ce boost se remplit en faisant un drift, ou dérapage. C’est donc cette capacité à faire des dérapages qui sera déterminante pour dépasser vos adversaires. Mais, malheureusement, les dérapages ne sont pas du tout intuitifs. On se retrouve très souvent à taper contre les murs et on a un mal fou à réussir un dérapage correct. Pourtant, nous avons tout essayé : freiner et accélérer en même temps, braquer, contre-braquer, ce n’est jamais bon. Et si vous ne mettez pas la difficulté en facile, alors vous arriverez plutôt en queue de peloton.

Mais quand bien même vous arrivez à être en tête, il ne faudra pas faire d’erreur car vos adversaires ne vous attendront pas ! Nous ne sommes pas sur Mario Kart ! Il n’y a pas ou peu de moyen de rattraper son retard. De plus, parfois, des véhicules adverses viennent vous percuter et vous envoient dans le décor. Et quand ce ne sont pas les autres, c’est vous qui sortez de piste ! Bref, nous sortons donc en général très frustrés de nos courses.

Puisque nous évoquons Mario Kart, un système de boost au départ de la course est présent si vous démarrez au bon moment. Mais ce boost est très difficile à avoir. Il faut croire que le timing se joue au millième de seconde près.

Malgré cela, nous avons de bonnes sensations de vitesse lors des courses. Que ce soit avec le boost de la voiture ou les boosts disséminés sur la piste, notre voiture va à toute vitesse. Et heureusement, car pour passer les loopings, si vous n’allez pas assez vite, la gravité vous fera tomber.

… mais des circuits plutôt sympa.

Si pendant votre enfance vous avez construit des circuits pour votre voiture dans votre chambre, alors vous retrouverez cet univers dans Hot Wheels Unleashed. Plusieurs environnements sont disponibles dont le sous-sol que vous pourrez décorez comme vous l’entendez. Vos voitures feront vrombir leur moteur sur le billard ou sous le canapé. De ce point de vue là c’est plutôt réussi.

Crée ton propre circuit … si tu y arrives

Et comme les circuits sont plutôt sympa et que les gamins aiment les créer dans leur chambre, les développeurs du jeu se sont dit qu’il serait bien agréable de pouvoir le faire également de façon virtuelle ! À la base, c’est une très bonne idée mais qui malheureusement est mal exploitée. Pourquoi ? Tout simplement parce que créer son propre circuit s’avère être très difficile. Pourtant il existe bien un tutoriel mais celui-ci est un peu bugué. En effet, si vous vous trompez dans la création de votre circuit, il vous sera impossible de faire la modification si le mode « Modifier » n’est pas encore activé. Nous avons dû relancer une fois le tutoriel depuis le début pour réussir un circuit pour le moins anecdotique.

Mais il y a de l’espoir car l’éditeur nous a informé qu’il était conscient des problèmes dans le tutoriel de création de circuit. Une mise à jour est déjà prévue pour le 4 octobre, soit seulement quelques jours après la sortie officielle du jeu. Espérons que cette mise à jour intègre également des améliorations car malgré le tutoriel, l’édition de circuits n’est vraiment pas intuitive.

Qu’à cela ne tienne ! Si vous ne réussissez pas vos circuits, peut être que d’autres accompliront cette tâche sans encombre ? Si oui, vous pourrez jouer à leurs circuits ! De la même manière que dans Super Mario Maker 2, vous allez pouvoir jouer sur les créations d’autres joueurs. Et ça, sur le papier, ça a l’air pas mal ! N’ayez pas peur de tester les circuits des autres car pour être publié, chaque circuit doit être validé par un tour de course du créateur.

Bidouille tes voitures

Nous avons parlé du grand nombre de véhicules à débloquer précédemment. Chaque voiture possède une caractéristique de boost, de vitesse, d’accélération, de freinage et de maniabilité. Plus vous jouez, et plus vous obtiendrez des points qui permettent d’améliorer les caractéristiques de vos voitures. Mais certaines sont déjà bien meilleures que les autres, alors si en plus vous les améliorez, elles deviendront bien plus puissantes. Cela peut créer un déséquilibre dans le jeu, surtout en multijoueur.

Bref, c’est moyen quoi

Pour enrober tout cela, les graphismes sont colorés et pas moches, mais on ne peut pas dire non plus que c’est très joli. On peut faire le même constat sur la bande son qui nous balance des bruits de moteur à tort et à travers. En gros, ce n’est pas si mal, mais ce n’est pas transcendant.