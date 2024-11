Fortnite, Ice Spice et Snoop Dogg ont envahi Times Square ce soir avec une performance incroyable diffusée en direct sur Fortnite. Les joueurs du monde entier ont pu découvrir pour la première fois un aperçu du nouveau morceau de Snoop, « Gorgeous », issu de son prochain album. L’événement, baptisé Remix: The Prelude, donne le coup d’envoi d’un mois rempli de musique et de jeu reliant le monde réel et Fortnite dans la prochaine saison de Fortnite Battle Royale, Chapitre 2 : Remix, qui sera lancée demain !

À propos de Fortnite Chapter 2 Remix

L’île que vous connaissiez est de retour, remixée et réimaginée, avec des lieux et des butins hebdomadaires inspirés du gameplay original du Chapitre 2 (des bateaux à moteur et des hélicos, ça vous dit quelque chose ?) et de certaines des plus grandes icônes musicales de l’histoire. Différents lieux seront mis en scène chaque semaine et voici les artistes qui participent au Chapitre 2 : Remix :

Semaine 1 – le 2 novembre | Snoop Dogg – L’Agence devient désormais The Doggpound, la nouvelle base de l’entreprise de Snoop. Obtenez le pistolet mythique de Snoop, débloquez la tenue LBC ’93 Dogg en récupérant le Passe Musique et trouvez la tenue Snoop Dogg dans la boutique ! Snoop est également l’icône de la saison 6 de Fortnite Festival qui débutera le 2 novembre. Plus d’infos ICI

“Being part of Fortnite is all about creating, playing, and sharing my music and culture with the next generation. ​ My son Cordell’s a big Fortnite player with me, so when we had the opportunity we jumped on it as a new way to connect with my sound and style. Anyone can be Snoop in Fortnite.” – Snoop Dogg

Semaine 2 – le 7 novembre | Eminem – Eminem fait apparaître son restaurant dans la Grotte : le Mom’s Spaghetti. Procurez-vous le minigun de RG mythique, un minigun à lyrics avec un débit de tir rapide, et récupérez la nouvelle tenue Rap Boy revisité lorsqu’elle arrivera dans la boutique au cours de la semaine 2 !

“Guess who’s back, ready for combat, man! I’m serving all new gear along with a side of spaghetti…come and get it! Feels good to return to Fortnite for more mayhem.” – Eminem

Semaine 3 – le 14 novembre | Ice Spice – Le bad girl du Bronx, Ice Spice, a la mainmise sur l’île du Requin, désormais surnommée Ice Isle, un centre commercial abandonné éclairé au néon et avec une déco datant de l’an 2000. Obtenez les mythiques Cramponneur et Fusil d’Ice, et débloquez la tenue Ice Spice et la tenue Ice Spice princesse du rap, toutes deux avec le collier de princesse de Benny le bijoutier !

“Getting the chance to come to the game and remix the Chapter 2 map is unreal. It’s exciting to be a part of something so iconic, and I can’t wait for players to experience this new vibe. Fortnite is all about creativity and connection, and I’m hyped to bring my own spin to it!” – Ice Spice

Semaine 4 – le 21 novembre | Juice WRLD – Ce n’est pas un rêve éveillé. Attirez votre regard vers le soleil couchant au point de repère WRLD Point, qui arrivera au cours de la semaine 4.

“Jarad always loved to play Fortnite – it was more than just entertainment for him, it was a way to connect with others. From a young age, video games were a part of how he bonded with friends and family, and being in Fortnite is an incredible tribute to that connection. I know he would be overjoyed to see how his love for games continues to bring people together across different spaces, just like his music does.” – Carmela Wallace, Mother of Jarad “Juice WRLD” Higgins

Le Chapitre 2 : Remix se terminera sur une note spéciale : ne manquez pas l’événement en direct Remix : la conclusion le 30 novembre à 20h ! Pour honorer l’héritage de Juice et son amour pour Fortnite, tous les joueurs qui se connecterontr entre 7h le 30 novembre et 7h le 1er décembre recevront la tenue Juice WRLD implacable en cel-shading. Restez à l’écoute pour plus de détails sur la célébration de Juice WRLD et de Remix : The Finale, plus tard ce mois-ci !

Et plus encore ❗

Le 12 novembre, l’expression de soi dans Fortnite atteint un tout autre niveau avec l’introduction des chaussures, un nouveau type de cosmétique qui arrive dans la boutique. La gamme initiale des chaussures comprendra les marques Nike et Jordan aux côtés de modèles originaux de Fortnite. Les chaussures seront compatibles avec plus de 500 des tenues Fortnite les plus populaires pour commencer, avec plus de 95 % des tenues compatibles d’ici le printemps de l’année prochaine. La première paire de Jordans sera débloquée dans le Pass Remix le 12 novembre. Plus d’informations sur les chaussures seront partagées avant leur lancement !

En plus des chaussures, le Passe : Remix arrive sur Fortnite et contient plus de 70 nouvelles récompenses en jeu !