A la suite du lancement de Pokémon X et Y sur 3DS, Pokémon Z fut un sujet largement discuté dans la communauté des fans.

Beaucoup pensaient que Game Freak allait le sortir pour faire suite aux jeux de la 6e Génération. Ce n’est pas arrivé finalement mais des détails spécifiques ont fait surface, à travers le Teraleak.

Pour commencer, GF pensait que Zygarde aurait eu deux formes, qui sont la forme X et la forme Y. Pour la forme X, nous aurions pu avoir un géant loup qui chasse Xerneas. La Forme Y aurait eu un armement du style antiaérien (pour Yveltal qui vole). Finalement, ils devinrent la forme 10 et 100% de Zygarde.

Naturellement, Zygarde serait apparu au lancement du jeu. En fait, il était prévu qu’il soit sur la jaquette.

En continuant avec ça, la roche qui ressemble à Zygarde dans le laboratoire de recherche de Dexio et Sina s’appelle la Z-Stone. Aussi, des morceaux d’intrigue ont été retiré de Z pour être inclus dans Pokémon Soleil et Lune.

Pokémon Z surveille X et Y, qui contrôlent l’énergie vitale de la région de Kalos. Il apparait quand l’équilibre entre les deux est rompu. La rupture crée une distorsion dans le monde et Zygarde les affronte tous les deux pour rétablir l’équilibre. Comme c’est un « essaim », la façon dont les individus (on parle des cellules de Zygarde) se connectent fait que son corps change significativement. Il change de forme afin d’avoir l’avantage pour affronter Xerneas et Yveltal