La série de jeux vidéo Persona d’Atlus s’est écoulée à plus de 23,5 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui constitue une réussite plus qu’importante pour la série JRPG. Dans son récent rapport financier (lien en japonais), SEGA attribue la croissance rapide des ventes des franchises Persona et Like a Dragon aux sorties mondiales simultanées sur de multiples plateformes, ainsi qu’aux remasters et aux titres dérivés. À elle seule, la série Persona 5 s’est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde.

Les informations du compte rendu :

La série Persona est une série de jeux de rôle pour enfants dans lesquels des garçons et des filles qui se sont éveillés à leurs « capacités Persona » grandissent et sont confrontés à divers incidents et difficultés.

Ils grandissent et sont confrontés à divers incidents et difficultés dans cette série de RPG pour enfants, qui compte un total cumulé de 24 titres.

Il s’agit d’une série populaire qui compte un total de 24 titres. La série est populaire pour ses personnages et ses décors uniques, sa musique stylée et ses histoires qui suscitent l’empathie.

La série Persona a conquis de nombreux fans dans le monde entier grâce à ses personnages et décors uniques, sa musique élégante et ses histoires qui suscitent l’empathie.

La série Persona a conquis de nombreux fans dans le monde entier grâce à ses personnages uniques, ses décors, sa musique élégante et ses intrigues sympathiques.

La série Persona a attiré de nouveaux utilisateurs par le biais de divers médias, notamment des spectacles musicaux, des animations et des mangas.

Le marché mondial du contenu des jeux se diversifie de plus en plus en termes de méthodes de diffusion du contenu et de croissance des économies émergentes.

Le marché mondial du contenu des jeux devrait croître en raison de la diversification des méthodes de diffusion du contenu et de l’émergence de marchés dans les économies émergentes.

Le marché du contenu des jeux devrait continuer à croître, étant donné que le marché se diversifie en termes de méthodes de fourniture de contenu et que le marché devient plus apparent en raison de la croissance des économies émergentes. Le marché des appareils de divertissement devrait continuer à croître.