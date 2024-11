Comme l’a rapporté Reuters, le président Shuntaro Furukawa a déclaré lors d’une conférence de presse en ligne qu’il n’y aurait aucun changement dans le plan actuel de Nintendo d’annoncer la « Switch 2 » d’ici la fin de l’exercice financier (mars 2025).

Autrement dit, si vous pensiez que la baisse des ventes de la Switch allait pousser la société à dévoiler sa successeure plus tôt, il serait prudent de modérer vos attentes. Bien sûr, une annonce peut encore survenir à tout moment, mais il semble de plus en plus improbable qu’elle ait lieu en 2024. Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities, a déclaré : « Faire une annonce cette année est devenu assez difficile ; il serait risqué de détourner l’attention vers une nouvelle console en plein milieu de la saison de shopping de fin d’année. » Il a noté que le cours de l’action de l’entreprise resterait sous pression, les investisseurs cherchant à écarter la possibilité d’un dévoilement en 2024.