Le jeu de plateformes familial présente ses mécaniques de jeu dans une toute nouvelle vidéo

Knights Peak et ​ VEA Games dévoilent aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Nikoderiko : The Magical World, le jeu de plateformes familial qui vient de sortir. Cette bande-annonce met en avant les mécaniques de jeu, les combats épiques, les environnements colorés, les montures, ainsi que le système de coopération. Avec des graphismes à couper le souffle, une bande originale composée par le légendaire David Wise et un scénario passionnant, Nikoderiko propose une expérience de jeu magique pour tous·tes sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.