Revolution Software est ravi de confirmer que la sortie tant attendue de Broken Sword – Shadow of the Templars : Reforged (nommée en France Les Chevaliers de Baphomet – L’ombre des templiers) sur Nintendo Switch est désormais fixée au 7 novembre.

Broken Sword – Shadow of the Templars : Reforged est déjà disponible sur PC, PlayStation et Xbox depuis quelques semaines et a déjà reçu les éloges des critiques et des joueurs, le jeu obtenant actuellement une note enviable de 84/100 sur Metacritic.

Les possesseurs de Nintendo Switch pourront donc rejoindre l’aventure le 7 novembre, ce qui signifie que les fans pourront bientôt se lancer dans les aventures de George et Nico dans les rues de Paris en automne, tout en se promenant, pourquoi pas, dans les rues de Paris en automne !

Comme l’ont montré les critiques jusqu’à présent, Broken Sword – Shadow of the Templars : Reforged représente une amélioration substantielle de l’une des aventures les plus populaires de tous les temps. Ce jeu est une version complètement revitalisée et « reforgée » de l’aventure originale de George et Nico autour du monde, emmenant les joueurs des avenues atmosphériques de la capitale française aux montagnes mystérieuses de la Syrie, en passant par la côte ensoleillée de l’Espagne et une foule d’autres lieux époustouflants.

Broken Sword – Shadow of the Templars : Reforged propose des arrière-plans repeints à partir des croquis originaux réalisés par des artistes de Don Bluth, ainsi que 30 000 sprites de personnages redessinés et réanimés. L’audio a également été amélioré pour offrir une qualité sonore inédite pour les dialogues et la bande-son légendaire composée par le regretté Barrington Pheloung.

Redéfinissant le gameplay d’aventure pour l’ère moderne, un nouveau « mode histoire » équilibre dynamiquement la narration et la progression dans le jeu pour offrir une expérience de jeu impressionnante à une toute nouvelle génération de fans d’aventures.

Reconnue pour ses scénarios piqués d’humour et ses énigmes logiques mais stimulantes, la franchise Broken Sword est très prisée dans le genre aventure, ayant vu le jour sur PC et PlayStation en 1996. La sortie originale est devenue un classique instantané, s’étant vendue à un demi-million d’exemplaires sur PlayStation uniquement, et a été votée comme l’un des meilleurs jeux PlayStation par les lecteurs d’Official PlayStation Magazine. Une version Director’s Cut rééditée du jeu original a également connu un succès similaire 15 ans plus tard, avec plus de 5 millions de téléchargements.

Broken Sword reste l’une des séries les plus acclamées du genre, figurant encore aujourd’hui dans les classements des meilleurs jeux d’aventure.

Dans Broken Sword – Shadow of the Templars : Reforged, vous pourrez :

Vous aventurer dans les rues de Paris en incarnant George Stobbart, un touriste américain plongé dans une aventure mystérieuse pleine de dangers.

Profiter d’une aventure mondiale, en explorant des lieux exotiques, en résolvant des mystères anciens et en déjouant une sombre conspiration pour révéler les secrets des Templiers.

Découvrir les lieux emblématiques du jeu illustrés en haute définition pour la première fois sur Nintendo Switch.

Écouter un son amélioré tandis que Revolution offre la version la plus belle et la plus aboutie de l’aventure originale de George et Nico.

Passer de la version originale de 1996 aux nouveaux visuels reforgés en un clic.

Jouer au jeu comme vous le souhaitez – choisissez entre un « mode traditionnel » pour ceux qui aiment les aventures classiques, et un « mode histoire » pour ceux qui préfèrent des indices subtils afin de ne jamais rester bloqués.

Broken Sword – Shadow of the Templars : Reforged sera lancé en version numérique sur Nintendo Switch le 7 novembre au prix de 29,99 €/29,99 $/24,99 £. Le jeu est également disponible dès aujourd’hui au même prix sur PlayStation 5, Xbox One, Series X/S et PC (Windows, macOS et Linux)