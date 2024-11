Warner Bros. a connu une année 2023 particulièrement chargée et fructueuse. Un des principaux moteurs de ce succès a été Hogwarts Legacy, sorti cette année-là sur plusieurs plateformes, y compris la Nintendo Switch, et qui a finalement dépassé les 12 millions d’exemplaires vendus. Ce succès phénoménal explique pourquoi Warner Bros. souhaite capitaliser sur cet élan avec davantage de contenus liés à Harry Potter et à Hogwarts Legacy.

Selon Variety, une suite de Hogwarts Legacy est déjà en développement chez Warner Bros. Le jeu représente une « priorité majeure » pour l’entreprise, et l’histoire de cette suite pourrait être construite en parallèle de la série télévisée Harry Potter actuellement en préparation chez HBO. Bien que les détails restent rares pour le moment, l’ambition de Warner Bros. semble clairement orientée vers une expansion de l’univers de Poudlard sous différentes formes pour toucher un large public.

Avec Hogwarts Legacy, Warner Bros. a réussi à attirer non seulement les fans de longue date de l’univers magique, mais aussi un nouveau public fasciné par cette expérience immersive de Poudlard à l’époque victorienne. Le jeu a été salué pour ses graphismes somptueux, ses quêtes riches en mystères et sa fidélité à l’univers imaginé par J.K. Rowling. Une suite pourrait explorer de nouvelles intrigues, lieux et personnages, tout en continuant d’enrichir cet univers magique que les fans ne cessent de redécouvrir.

Enfin, alors que Warner Bros. développe en parallèle la série Harry Potter, cette convergence de projets pourrait offrir aux fans une expérience narrative cohérente et immersive, allant du petit écran au jeu vidéo, avec peut-être des histoires qui se croisent ou des éléments scénaristiques qui s’enrichissent mutuellement.