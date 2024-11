Nippon Ichi Software a surpris les fans plus tôt cette année en annonçant Phantom Brave: The Lost Hero, signifiant que le jeu original aura enfin une suite après vingt ans. Dans une interview récente, la société a expliqué comment cela a vu le jour.

Fait intéressant, il semble que NIS n’avait pas vraiment envisagé de faire une suite auparavant. Tout s’est déclenché après qu’un sondage en Occident ait révélé la popularité des personnages de Phantom Brave.

Yuya Hosono de Nippon Ichi Software a déclaré ce qui suit dans une interview avec Dengeki qui vous est traduit en totalité ici :

Yuya Hosono – Département de Développement de Nippon Ichi Software – Chef de l’Équipe de Production

En tant que chef de projet, il supervise le développement de « Phantom Brave : Ghost Fleet and the Vanished Hero ». Il a précédemment travaillé sur le jeu « void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 ».

La création d’une suite inspirée par un sondage de popularité de personnages en Amérique ?

─ Comment en est-on arrivé à la création de cette nouvelle suite de « Phantom Brave » après plus de 20 ans ?

Hosono : Cela a commencé avec un sondage de popularité des personnages de Nippon Ichi Software organisé en Amérique. Bien que nous publiions de nombreux titres là-bas, nous pensions que les personnages de la série Disgaea domineraient les premiers rangs. Cependant, les personnages de Phantom Brave se sont retrouvés au-dessus de Disgaea. Ce résultat a révélé que, même après 20 ans, des fans attendaient de revoir Marona et ses compagnons. Cette surprise, associée à une suggestion de notre filiale américaine, NIS America, nous a motivés à nous lancer.

─ Durant ces 20 années, y a-t-il eu des tentatives pour créer une suite ?

Hosono : Non, aucune. Il y a bien eu des remakes pour d’autres consoles, comme une version Wii avec un scénario annexe, mais rien de vraiment nouveau. La plupart des membres d’origine avaient quitté l’entreprise, rendant le projet difficile à envisager. Lorsque nous avons annoncé cette suite après 20 ans, cela a stupéfié tant la presse que les joueurs !

─ Quels aspects de Phantom Brave, comme le système « Confine », ont été spécialement travaillés pour cette suite ?

Hosono : Nous avons intégré le système Confine, un des éléments les plus emblématiques et amusants du jeu original. Cependant, le gameplay d’il y a 20 ans pouvait paraître peu intuitif aujourd’hui. Nous avons travaillé pour rendre l’expérience plus accessible pour les nouveaux joueurs, tout en respectant les attentes des fans.

─ Concrètement, quels ajustements avez-vous faits ?

Hosono : Par exemple, le système de protection, où certains objets affectaient d’autres, manquait de clarté visuelle. Nous avons travaillé pour le rendre plus lisible et avons amélioré plusieurs éléments de la jouabilité.

Un thème de « piraterie » pour des compagnons uniques

─ Pourquoi avoir choisi « piraterie » comme thème de l’histoire ?

Hosono : L’histoire de Phantom Brave suit Marona, qui vit sur une île hantée et s’attaque à diverses missions avec son partenaire Ash. Cependant, inclure de nouveaux compagnons dans cet univers était un défi. Nous souhaitions diversifier l’univers pour permettre à davantage de personnages d’apparaître dans d’éventuelles suites, et le thème de la piraterie, propice à l’aventure et aux personnages excentriques, s’est imposé naturellement.

─ Vous avez mentionné la possibilité de créer une série, alors pourquoi ne pas l’appeler « Phantom Brave 2 » ?

Hosono : Au départ, nous envisagions de numéroter la suite. Cependant, 20 ans après, cela pourrait décourager les nouveaux joueurs de jouer au premier jeu. Nous avons donc choisi un sous-titre, « Ghost Fleet and the Vanished Hero », qui évoque l’esprit de Phantom Brave sans imposer une continuité rigide.

De nouveaux personnages fascinants, avec des liens avec le jeu précédent ?

─ Parlez-nous des nouveaux personnages.

Hosono : Petite anecdote : nous visions une classification CERO A, mais c’est finalement CERO B, car certains designs étaient trop « sexy », notamment ceux de Henna et Mayfair. Les personnages sont très divers, chacun avec ses bizarreries, et évoluent dans leurs relations avec Marona et les autres. Le designer a investi beaucoup dans chaque personnage, comme Ruan, un homme-bête qui a finalement été bien accueilli par les fans.

─ Le design du personnage Urmi rappelle des personnages du passé, comme le prophète Plume de Phantom Kingdom. Y a-t-il un lien ?

Hosono : Aucun lien ! C’est simplement une ressemblance de style (rires).

─ Dans la bande-annonce, Mayfair utilise la capacité Psycho Burgundy, vue dans le jeu original. Est-ce un clin d’œil aux fans ?

Hosono : Exactement. Le jeu se déroule six mois après Phantom Brave, et les fans retrouveront des éléments familiers, ainsi que la présence de Marona et d’Ash.

Un jeu aux personnages divers et avec un contenu jouable pendant 30 à 100 heures

─ Combien de personnages génériques apparaissent ?

Hosono : Nous avons créé plus de 50 personnages avec chacun des particularités uniques, comme les ingénieurs spécialisés en gadgets. Avec une telle variété, les joueurs auront beaucoup de flexibilité pour élaborer leurs stratégies.

─ Le jeu contient également des éléments comme des donjons aléatoires. Le développement des personnages sera-t-il important ?

Hosono : Chez nous, c’est incontournable (rires). Il y aura des options pour faire évoluer les personnages, des donjons, des scénarios secondaires et des mécanismes comme la réincarnation. Les fans d’optimisation seront comblés. La difficulté sera ajustable pour ceux qui veulent simplement profiter de l’histoire ou pour les vétérans cherchant un défi.

─ Quelle est la durée de jeu estimée ?

Hosono : En mode « facile », l’histoire principale prend environ 30 heures. En incluant les scénarios secondaires et l’après-jeu, comptez 50 heures, et bien plus de 100 heures pour les joueurs qui explorent tous les aspects.

Un contenu promotionnel jusqu’à la sortie, suivi d’un DLC post-lancement

─ Prévoyez-vous des initiatives pour les nouveaux joueurs de la série ?

Hosono : Oui, un récapitulatif de l’histoire de Phantom Brave sera inclus au début, et une vidéo résumant l’intrigue sera postée sur YouTube. De plus, nous avons des plans pour la sortie du jeu sur PS5 dans les régions où il n’était pas disponible.

─ Les personnages additionnels, comme Samayoi de Bar Stella Abyss et la Princesse de The Liar Princess and the Blind Prince, seront-ils accessibles en DLC ?

Hosono : Oui, ils apparaîtront dans l’après-jeu. Toutefois, certains personnages, comme Laharl de Disgaea, seront intégrés gratuitement.

─ Quelle est la feuille de route après le lancement ?

Hosono : Une démo jouable jusqu’au chapitre 3 sera disponible, avec une sortie prévue d’ici la fin décembre. Elle permettra de transférer les sauvegardes dans le jeu complet. Nous participerons également à des événements en octobre et novembre, comme le festival de divertissement de Gifu et un événement à Tokyo avec des VTubers.

─ Un dernier mot pour les fans ?

Hosono : Nous espérons que ce jeu plaira aussi bien aux fans qu’aux nouveaux joueurs, grâce à ses graphismes mignons, son histoire touchante et ses mécaniques uniques. Nous avons hâte que vous découvriez Phantom Brave : Ghost Fleet and the Vanished Hero, à sa sortie le 30 janvier prochain !