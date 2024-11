Nintendo n’est pour le moment peut-être pas prêt à dévoiler le successeur de la Switch, mais il vient de lâcher une informations ultra importante à propos de la console.

Dans une déclaration du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, nous savons désormais que le successeur de la Switch inclura la rétrocompatibilité Switch et le support de Switch Online. Vous pouvez lire l’intégralité de la déclaration de Furukawa ci-dessous.

This is Furukawa. At today's Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…

